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Невеста Роберта Паттинсона впервые показала лицо их 8-месячной дочери (фото)

Понедельник 25 ноября 2024 22:20
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Невеста Роберта Паттинсона впервые показала лицо их 8-месячной дочери (фото) Сьюки Уотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouse
Автор: Иванна Пашкевич

Невеста звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона впервые показала лицо дочери. Сьюки Уотерхаус вышла с малышкой на прогулку и не стала прятаться от папарацци.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

О том, что у пары родился ребенок, поклонники узнали совершенно случайно, ведь никаких официальных заявлений звезды не делали. Сьюки попала в объективы фотографов, когда прогуливалась по улице с коляской и новорожденной.

Даже после того, как этот факт стал публичным, знаменитости отказывались комментировать ситуацию.

В течение восьми месяцев Паттинсон с женой пытались защитить дочь от папарацци, скрывая ее за шапочками, панамами и очками.

Однако недавно Сьюки Уотерхаус решила появиться на публике, не скрывая лицо ребенка. Фото быстро разлетелись в СМИ и соцсетях.

К слову, Роберт и Сьюки также не подтверждали, что поженились после рождения дочери. Однако источники из их окружения уверяют, что они муж и жена уже несколько месяцев, а расписались они тайно в кругу только близких людей.

Как начался роман Паттинсона и Уотерхаус

Актеры познакомились в 2018 году в общей компании знаменитостей в Лос-Анджелесе. Они играли в "Оборотня" - разновидность социальной игры "Мафия". Среди присутствующих были Аль Пачино и супружеская пара Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Из-за статуса игры молодые люди чувствовали себя не в своей тарелке, это их и сблизило в итоге.

"Я думаю, что мы оба чувствовали легкую неловкость. Мы начали смеяться над абсурдностью всей этой ситуации", - вспомнила актриса.

Несмотря на то, что до этого Сьюки и Роберт не были знакомы, они так подружились, что в игре их пришлось развести.

Звезда заявила, что присмотрелась к актеру фильма "Милый друг" только через 6-7 месяцев, когда они снова случайно встретились. Впервые влюбленных заметили на романтическом свидании в июле 2018 года в Лондоне. Они не скрывали чувств, когда обнимались и целовались.

К слову, недавно жена Бибера спровоцировала слухи о расставании с певцом.

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