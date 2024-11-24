ua en ru
Нд, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Дружина Бібера спровокувала чутки про розставання зі співаком

Неділя 24 листопада 2024 20:57
UA EN RU
Дружина Бібера спровокувала чутки про розставання зі співаком Джастін Бібер з дружиною (фото: instagram.com/justinbieber)
Автор: Іванна Пашкевич

Модель Гейлі Бібер спровокувала чутки про розставання з чоловіком, співаком Джастіном Бібером.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці виконавця.

Річ у тім, що 30-річний співак не оновлював свої соцмережі з початку листопада. Багато хто сподівався, що він зробить виняток на честь дня народження своєї дружини, але цього не сталося.

Днями Гейлі Бібер, кохана музиканта, відсвяткувала своє 28-річчя. Модель влаштувала вечірку з темою "Мартіні", на яку запросила своїх близьких подруг, серед яких були Кендалл Дженнер і Лорі Гарві.

Гейлі поділилася в Instagram фото із заходу, проте на них не було жодного знімка з Джастіном.

Дружина Бібера спровокувала чутки про розставання зі співакомДружина Бібера спровокувала чутки про розставання зі співакомДружина Бібера спровокувала чутки про розставання зі співаком

Дружина Бібера спровокувала чутки про розставання зі співаком

Гейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Реакція в мережі була різноманітною. Деякі користувачі припустили, що Бібер залишився вдома з дитиною, щоб його дружина могла насолодитися відпочинком, і тому його відсутність на святі не варто сприймати як щось незвичайне.

Інші ж зазначили, що, незважаючи на відсутність на вечірці, співак міг би привітати свою кохану з днем народження у соцмережах, як це зазвичай відбувається, але він цього не зробив.

"Вона подарувала йому дитину, а він навіть не збирається привітати її з днем народження!", "Де привітання з днем народження для твоєї дружини, бро? Ти гальмуєш", "Вона перестала викладати з ним фотографії, хоча до цього завжди ділилася ними. Я вважаю, що вони розлучилися, вони вже давно разом не виходили на публіку" - пишуть юзери.

Дружина Бібера спровокувала чутки про розставання зі співакомДружина Бібера спровокувала чутки про розставання зі співаком

Джастін Бібер з дружиною (фото: instagram.com/justinbieber)

Найвідданіші ж шанувальники співака зазначають, що привітати близьку людину можна й особисто, а робити це привселюдно ніхто не зобов'язаний.

Проте багато фанів Джастіна більше хвилюються не за його стосунки з дружиною, а за його психічний стан. Його зникнення з публічного поля пов'язують із нещодавнім скандалом із Пі Дідді.

Джерела повідомили, що цей інцидент серйозно вплинув на співака. За їхніми словами, Джастін майже не залишає будинок, і якщо раніше це пояснювали його обов'язками по догляду за дитиною, то тепер його близькі впевнені, що проблема набагато серйозніша.

Як пов'язаний Бібер з P.Diddy

22 серпня у Джастіна Бібера і його дружини народилася їхня перша дитина - син Джек Блюз. Через кілька тижнів після цього колишній наставник музиканта Пі Дідді (Шон Комбс) був заарештований за звинуваченнями в секс-торгівлі та рекеті.

У мережі висловлюються припущення, що в підлітковому віці Бібер міг піддаватися негативному впливу з боку продюсера. Відомо, що у віці 15 років Джастін провів 48 годин у компанії репера, а відео з цим вікендом було опубліковано на YouTube.

Дружина Бібера спровокувала чутки про розставання зі співаком

Скріншот з відео

В іншому відео хлопець зображений у зміненому стані свідомості на одній із відомих вечірок Комбса. На думку правоохоронних органів, на цих вечірках могли мати місце випадки насильства, зокрема щодо неповнолітніх.

Нещодавно астролог розкрила таємницю, що насправді пов'язує P. Diddy, Бейонсе і Jay-Z.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джастін Бібер Зірки
NEWS
AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро
AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро