Дружина Бібера спровокувала чутки про розставання зі співаком

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці виконавця.

Річ у тім, що 30-річний співак не оновлював свої соцмережі з початку листопада. Багато хто сподівався, що він зробить виняток на честь дня народження своєї дружини, але цього не сталося.

Днями Гейлі Бібер, кохана музиканта, відсвяткувала своє 28-річчя. Модель влаштувала вечірку з темою "Мартіні", на яку запросила своїх близьких подруг, серед яких були Кендалл Дженнер і Лорі Гарві.

Гейлі поділилася в Instagram фото із заходу, проте на них не було жодного знімка з Джастіном.

Гейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Реакція в мережі була різноманітною. Деякі користувачі припустили, що Бібер залишився вдома з дитиною, щоб його дружина могла насолодитися відпочинком, і тому його відсутність на святі не варто сприймати як щось незвичайне.

Інші ж зазначили, що, незважаючи на відсутність на вечірці, співак міг би привітати свою кохану з днем народження у соцмережах, як це зазвичай відбувається, але він цього не зробив.

"Вона подарувала йому дитину, а він навіть не збирається привітати її з днем народження!", "Де привітання з днем народження для твоєї дружини, бро? Ти гальмуєш", "Вона перестала викладати з ним фотографії, хоча до цього завжди ділилася ними. Я вважаю, що вони розлучилися, вони вже давно разом не виходили на публіку" - пишуть юзери.

Джастін Бібер з дружиною (фото: instagram.com/justinbieber)

Найвідданіші ж шанувальники співака зазначають, що привітати близьку людину можна й особисто, а робити це привселюдно ніхто не зобов'язаний.

Проте багато фанів Джастіна більше хвилюються не за його стосунки з дружиною, а за його психічний стан. Його зникнення з публічного поля пов'язують із нещодавнім скандалом із Пі Дідді.

Джерела повідомили, що цей інцидент серйозно вплинув на співака. За їхніми словами, Джастін майже не залишає будинок, і якщо раніше це пояснювали його обов'язками по догляду за дитиною, то тепер його близькі впевнені, що проблема набагато серйозніша.

Як пов'язаний Бібер з P.Diddy

22 серпня у Джастіна Бібера і його дружини народилася їхня перша дитина - син Джек Блюз. Через кілька тижнів після цього колишній наставник музиканта Пі Дідді (Шон Комбс) був заарештований за звинуваченнями в секс-торгівлі та рекеті.

У мережі висловлюються припущення, що в підлітковому віці Бібер міг піддаватися негативному впливу з боку продюсера. Відомо, що у віці 15 років Джастін провів 48 годин у компанії репера, а відео з цим вікендом було опубліковано на YouTube.

Скріншот з відео

В іншому відео хлопець зображений у зміненому стані свідомості на одній із відомих вечірок Комбса. На думку правоохоронних органів, на цих вечірках могли мати місце випадки насильства, зокрема щодо неповнолітніх.