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Нардепы устроили драку в Раде: появилось видео

Киев, Пятница 05 февраля 2021 15:24
Нардепы устроили драку в Раде: появилось видео
В Верховной Раде произошла драка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Верховной Раде в пятницу, 5 февраля, депутаты устроили потасовку из-за запрещенных каналов Виктора Медведчука.

Видео с места событий появилось в Telegram-канале "Политика Страны".

Все началось с того, что Михаил Бондарь, народный депутат от "Европейской солидарности", толкнул коллегу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.

В это время на трибуне выступал народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский. Он предложил депутатам запретить работу журналистам, которые представляют в Парламенте санкционные каналы.

"Рашизм не должен проходить на 3-й этаж парламента", - заявил нардеп от "Голоса".

Тогда к трибуне подошли нардепы от ОПЗЖ и начали выяснять отношения. И во время перепалки Бондарь толкнул Волошина.

В Верховной Раде подрались нардепы

Напомним, что 2 февраля телеканалы 112, NewsOne и ZIK прекратили вещание. Это произошло после того, как Владимир Зеленский ввел решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет данными телеканалами.

Ранее мы писали, что пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за запрещенных телеканалов.

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