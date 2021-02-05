ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Нардепи влаштували бійку в Раді: з'явилося відео

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 15:24
Нардепи влаштували бійку в Раді: з'явилося відео
У Верховній Раді сталася бійка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Верховній Раді в п'ятницю, 5 лютого, депутати влаштували бійку через заборонені канали Віктора Медведчука.

Відео з місця подій з'явилося в Telegram-каналі "Политика Страны".

Все почалося з того, що Михайло Бондар, народний депутат від "Європейської солідарності", штовхнув колегу з "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина.

В цей час на трибуні виступав народний депутат від партії "Голос" Роман Лозинський. Він запропонував депутатам заборонити роботу журналістам, які представляють у Парламенті санкційні канали.

"Рашизм не повинен проходити на 3-й поверх парламенту", - заявив нардеп від "Голосу".

Тоді до трибуни підійшли нардепи від ОПЗЖ і почали з'ясовувати стосунки. І під час перепалки Бондар штовхнув Волошина.

У Верховній Раді побилися нардепи

Нагадаємо, що 2 лютого телеканали 112, NewsOne і ZIK припинили мовлення. Це сталося після того, як Володимир Зеленський ввів рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який володіє цими телеканалами.

Раніше ми писали, що пенсіонерка розплакалася в прямому ефірі через заборонені телеканали.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя бійкаВерховна Рада

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся