Нардепи влаштували бійку в Раді: з'явилося відео

У Верховній Раді сталася бійка (колаж: РБК-Україна)

У Верховній Раді в п'ятницю, 5 лютого, депутати влаштували бійку через заборонені канали Віктора Медведчука.

Відео з місця подій з'явилося в Telegram-каналі "Политика Страны".

Все почалося з того, що Михайло Бондар, народний депутат від "Європейської солідарності", штовхнув колегу з "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина.

В цей час на трибуні виступав народний депутат від партії "Голос" Роман Лозинський. Він запропонував депутатам заборонити роботу журналістам, які представляють у Парламенті санкційні канали.

"Рашизм не повинен проходити на 3-й поверх парламенту", - заявив нардеп від "Голосу".

Тоді до трибуни підійшли нардепи від ОПЗЖ і почали з'ясовувати стосунки. І під час перепалки Бондар штовхнув Волошина.

У Верховній Раді побилися нардепи

Нагадаємо, що 2 лютого телеканали 112, NewsOne і ZIK припинили мовлення. Це сталося після того, як Володимир Зеленський ввів рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який володіє цими телеканалами.

Раніше ми писали, що пенсіонерка розплакалася в прямому ефірі через заборонені телеканали.