Нардепы рассказали, где расслабляются на майские праздники: Карпаты и не только

Украинские депутаты рассказали, где они проводят свои майские праздники и где отметили Пасху. Как оказалось, многие народные избранники сделали свой выбор в пользу украинских курортов, например Карпат.

Об этом стало известно из материала, опубликованного на сайте канала "Украина 24".

Например, нардеп от" Слуги народа " Юрий Камельчук поехал с женой на майские праздники наслаждаться природой Карпат. Он сообщил, что по сравнению с Занзибаром, где он был зимой, в украинских горах отдых гораздо демократичнее. Также здесь прекрасные пейзажи и горные ручьи необыкновенной красоты.

"Хочется увидеть, когда расцветает украинская природа, горы. Такое сложно где найти за пределами Украины. Видимо, Швейцария, или другие страны, которые либо очень далеко, либо куда нас пока не пускают", — рассказал Камельчук.

Оказывается, в украинских отелях можно встретить и вполне швейцарские цены. Опытный путешественник и нардеп рассказал, как не ошибиться.

"Лучше спрашивайте знакомых, где они почувствовали атмосферу Карпат, где есть воздух, река, тишина, которой можно насладиться. Это будет лучшим параметром", - рассказал он.

Осталась в Украине на Пасху и известная нардеп Евгения Кравчук. Она сообщила, что даже куличи святить ходили те члены семьи, которые сделали прививку от коронавирус.

После Пасхи парламентарий также отправилась в Карпаты с мужем и дочерью. Она сообщила, что в Карпатах цены очень приемлемые, а люди отличаются гостеприимством. И хоть отдых и не очень активный, голова уже идет кругом.

Известный спортсмен и нардеп от Партии "Слуга народа" Жан Беленюк также провел праздники в горах. Там он готовится к предстоящей Олимпиаде в Японии. Также он рассказал, что наконец привился от коронавирус.

"Сегодня буквально пару часов назад я прошел первую вакцинацию китайской вакциной, которую выделили для спортсменов", — рассказал депутат.