Нардепи розповіли, де розслабляються на травневі свята: Карпати та не тільки

Українські депутати розповіли, де вони проводять свої травневі свята і де відзначили Великдень. Як виявилося, багато народних обранців зробили свій вибір на користь українських курортів, наприклад Карпат.

Про це стало відомо з матеріалу, опублікованого на сайті каналу "Україна 24".

Наприклад, нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук поїхав з дружиною на травневі свята насолоджуватися природою Карпат. Він повідомив, що у порівнянні з Занзібаром, де він був взимку, в українських горах відпочинок набагато демократичніший. Також тут прекрасні пейзажі й гірські струмки незвичайної краси.

"Хочеться побачити, коли розквітає українська природа, гори. Таке складно де знайти за межами України. Мабуть, Швейцарія, або інші країни, які або дуже далеко, або куди нас поки не пускають", — розповів Камельчук.

Виявляється, в українських готелях можна зустріти і цілком швейцарські ціни. Досвідчений мандрівник і нардеп розповів, як не помилитися.

"Краще запитуйте знайомих, де вони відчули атмосферу Карпат, де є повітря, річка, тиша, якою можна насолодитися. Це буде найкращим параметром", - розповів він.

Залишилася в Україні на Великдень і відома нардеп Євгенія Кравчук. Вона повідомила, що навіть паски святити ходили ті члени сім'ї, які зробили щеплення від коронавірусу.

Після Великодня парламентарій також вирушила в Карпати з чоловіком і дочкою. Вона повідомила, що в Карпатах ціни дуже прийнятні, а люди відрізняються гостинністю. І хоч відпочинок і не дуже активний, голова вже йде обертом.

Відомий спортсмен і нардеп від Партії "Слуга народу" Жан Беленюк також провів свята в горах. Там він готується до майбутньої Олімпіади в Японії. Також він розповів, що нарешті прищепився від коронавірусу.

"Сьогодні буквально пару годин тому я пройшов першу вакцинацію китайською вакциною, яку виділили для спортсменів", — розповів депутат.