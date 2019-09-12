Нардепы массово кнопкодавят в Раде: как реагируют у Зеленского

Народные депутаты 9-го созыва Верховной Рады отличились кнопкодавством буквально в первые же дни своей работы. Первым стал мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев, который нажал кнопку за своего коллегу во время голосования закона об импичменте. На вопрос активистов о нарушении закона, депутат сначала отрицал свой проступок, а потом попытался оправдаться, что есть более важные нарушения. А депутат Максим Ефимов, за которого Ковалев нажал кнопку, отшутился, мол, сидел под столом и его видно не было.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на нарушение отреагировал и во время следующего заседания публично назвал имя нардепа и отметил, что такое поведение народных избранников является недопустимым.

Однако обращение Разумкова к депутатам результатов не дало и следующий рабочий день парламента пополнился еще двумя нарушителями. Оба депутата от фракции "Слуга народа". Это Сергей Литвиненко, который решил проголосовать за своего однопартийца Александра Скичко. В своем комментарии Литвиненко пытался оправдаться, что переживал за общее дело.

Нардеп Сергей Литвиненко кнопкодавил в Раде (Видео: YouTube/ЧЕСНО)

"Понимаете, когда делали правки, мы обсуждали. Я хотел, чтобы было большинство, переживал за это. И мы общались с ним. Он сказал, что у него такое же мнение, как мы все должны проголосовать", - заявил Литвиненко и пообещал, что подобное больше не повторится.

Третьей стала народный депутат Елена Копанчук, которая нажала кнопку за своего коллегу Вячеслава Рублева.

Нардеп Елена Копанчук проголосовала за коллегу (Видео:YouTube/ ЧЕСНО)

Она мажоритарщица от "Слуги народа" по округу №189, город Нетишин Хмельницкой области. Кнопкодавила при голосовании закона "О строительных нормах". Нажала кнопку за своего коллегу с Волыни.

Владимир Зеленский и Елена Копанчук (фото: facebook.com olena.kopanchuk)

На циничное поведение отреагировал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он на своей странице в Facebook назвал кнопкодавство абсолютным злом и пообещал обратиться в регламентный комитет.

"Я был и остаюсь последовательным борцом с кнопкодавством в Верховной Раде Украины, как абсолютным злом. И мне все равно, это делают чужие, или это делают наши. Поэтому завтра я направлю в комитет по вопросам Регламента свое обращение с требованием разобраться в этих случаях и дать им правовую оценку. Прошу журналистов, народных депутатов, других членов гражданского общества и дальше пристально следить за фактами неперсонального голосования", - заявил Стефанчук.

Скриншот поста (facebook.com/ruslan.stefanchuk)

Уже утром в четверг, 12 сентября, народные депутаты Сергей Литвиненко и Елена Копанчук от фракции "Слуга народа" извинились за кнопкодавство в Верховной Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по их словам в кнопкодавстве не было злого умысла. Кроме того, депутаты заявили, что готовы передать свою заработную плату в благотворительный фонд.

"Я хочу извиниться за то, что получилось. В моих действиях не было никакого злого умысла. Это все было в турборежиме. Я переживал, чтобы мы за эти законы проголосовали, как подсказывали мне душа и сердце. Хочу сказать, что свою месячную зарплату готов передать в благотворительные фонды за эту ошибку", - заявил Литвиненко.

Елена Копанчук также принесла извинения в сессионном зале.

"Я также присоединяюсь к позиции отдать свою зарплату в благотворительный фонд", - заявила Копанчук.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп засветил в Раде часы по цене хорошего автомобиля.