Нардепи масово кнопкодавлять в Раді: як реагують у Зеленського

Народні депутати 9-го скликання Верховної Ради відзначилися кнопкодавством буквально в перші ж дні своєї роботи. Першим став мажоритарник-самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов, який натиснув кнопку за свого колегу під час голосування закону про імпічмент. На запитання активістів про порушення закону, депутат спочатку заперечував свою провину, а потім спробував виправдатися, що є більш важливі порушення. А депутат Максим Єфімов, за якого Ковальов натиснув кнопку, пожартував, мовляв, сидів під столом і його видно не було.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на порушення відреагував і під час наступного засідання публічно назвав ім'я нардепа і зазначив, що така поведінка народних обранців є неприпустимою.

Проте звернення Разумкова до депутатів результатів не дало і наступний робочий день парламенту поповнився ще двома порушниками. Обидва депутати від фракції "Слуга народу". Це Сергій Литвиненко, який вирішив проголосувати за свого однопартійця Олександра Скічко. У своєму коментарі Литвиненко намагався виправдатися, що переживав за спільну справу.

Нардеп Сергій Литвиненко кнопкодавив у Раді (Відео: YouTube/ЧЕСНО)

"Розумієте, коли робили правки, ми обговорювали. Я хотів, щоб була більшість, переживав за це. І ми спілкувалися з ним. Він сказав, що у нього така ж думка, як ми всі повинні проголосувати", - заявив Литвиненко і пообіцяв, що подібне більше не повториться.

Третьою стала народний депутат Олена Копанчук, яка натиснула кнопку за свого колегу В'ячеслава Рубльова.

Нардеп Олена Копанчук проголосувала за колегу (Відео:YouTube/ ЧЕСНО)

Вона мажоритарниця від "Слуги народу" по округу №189, місто Нетішин Хмельницької області. Кнопкодавила при голосуванні закону "Про будівельні норми". Натиснула кнопку за свого колегу з Волині.

Володимир Зеленський і Олена Копанчук (фото: facebook.com olena.kopanchuk)

На цинічну поведінку відреагував перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він на своїй сторінці у Facebook назвав кнопкодавство абсолютним злом і пообіцяв звернутися в регламентний комітет.

"Я був і залишаюся послідовним борцем з кнопкодавством у Верховній Раді України, як абсолютним злом. І мені все рівно, чи це роблять чужі, або це роблять наші. Тому завтра я направлю в комітет з питань Регламенту своє звернення з вимогою розібратися в цих випадках і дати їм правову оцінку. Прошу журналістів, народних депутатів, інших членів громадянського суспільства і надалі пильно стежити за фактами неперсонального голосування", - заявив Стефанчук.

Скріншот поста (facebook.com/ruslan.stefanchuk)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп засвітив у Раді годинник за ціною хорошого автомобіля.