Нардепов поймали на переписке про отставку главы НБУ: доллар по 30 - легко

Депутаты от партии "Слуга народа" попались в стенах Верховной Раде на новой скандальной переписке. Во время обсуждения отставки главы НБУ Якова Смолия парламентарии успели напророчить украинцам доллар по 30 гривен.

Переписку в своем смартфоне читал во время заседания депутат от СН Владимир Захарченко, пишет 1 News.

Участники обмена сообщениями: глава фракции Давид Арахамия, Роксолана Пидласа, Никита Потураев, Макс Бужанский и другие неизвестные депутаты.

Кроме вопросов касающихся курса доллара, отставки Смолия, возможной инфляции, нардепы успели обсудить и вероятные кандидатуры на должность главы НБУ. Среди них всплыло и имя Арсения Яценюка, что по мнению депутатов может стать "политической ж*пой".

"Справедливости ради нужно отметить, что ставка (рекордно низкая учетная ставка. - Ред.) бы не падала, если бы не давили постоянно. К Смолию хорошее у всех отношение, но он не может работать в таких условиях, он хочет иметь инфляцию 1,9%, не хочет делать эмиссию, а все страны сейчас вливают деньги в экономику, жертвуя инфляцией в угоду росту потребления", - написал Давид Арахамия про Смолия.

"Сколько мы хотим инфляцию? Просто чтобы знать, к чему готовиться", - спросила у главы фракции СН нардеп Роксолана Пидласа.

"Курс на днях 30 будет легко. Будет тогда большая инфляция", - ответил еще один нардеп, номер которого не подписан.

Переписка "Слуг народа" (фото: 1news.com.ua)

Что касается кандидатов на должность главы Нацбанка, то в переписке обсуждался Даниил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа", а также вероятность получения должности Арсением Яценюком.

"...Как думаете, президент пойдет на это (назначение Яценюка. - Ред.)? Для нас, честно говоря, это станет политической ж*пой", - пишет один из депутатов.

Максим Бужанский пишет, что если "Слуги народа" не могут избрать своего главу НБУ, то стоит расходиться.

Арахамия напоследок отметил, что все "плохо кончится, если мы обос*емся с новым менеджментом - здесь действительно есть риски". После чего добавил, что "наша тенденция кадровая - каждое новое назначение хуже предыдущего".

А Никита Потураев пожелал коллегам напоследок "спокойной ночи, возможно, последней в нашей жизни".

Напомним, что глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку 1 июля. Причиной такого решения он назвал "систематическое политическое давление", которое осуществляется на НБУ.

Ранее мы писали, что известно о возможном новом главе НБУ Кирилле Шевченко.