Нардепів спіймали на листуванні про відставку голови НБУ: долар по 30 - легко

Депутати від партії "Слуга народу" попалися в стінах Верховної Ради на новому скандальному листуванні. Під час обговорення відставки глави НБУ Якова Смолія парламентарії встигли напророкувати українцям долар по 30 гривень.

Переписку у своєму смартфоні читав під час засідання депутат від СН Володимир Захарченко, пише News 1.

Учасники обміну повідомленнями: голова фракції Давид Арахамія, Роксолана Підласа, Микита Потураєв, Макс Бужанський та інші невідомі депутати.

Крім питань, що стосуються курсу долара, відставки Смолія, можливої інфляції, нардепи встигли обговорити і ймовірні кандидатури на посаду голови НБУ. Серед них спливло ім'я Арсенія Яценюка, що на думку депутатів може стати "політичною ж*пою".

"Справедливості заради потрібно відзначити, що ставка (рекордно низька облікова ставка. - Ред.) не падала, якби не тиснули постійно. До Смолія хороше у всіх ставлення, але він не може працювати в таких умовах, він хоче мати інфляцію 1,9%, не хоче робити емісію, а всі країни зараз вливають гроші в економіку, жертвуючи інфляцією в догоду зростання споживання", - написав Давид Арахамія про Смолія.

"Скільки ми хочемо інфляцію? Просто щоб знати, до чого готуватися", - запитала у голови фракції СН нардеп Роксолана Підласа.

"Курс на днях 30 буде легко. Буде тоді велика інфляція", - відповів ще один нардеп, номер якого не підписаний.

Переписка "Слуг народу" (фото: 1news.com.ua)

Що стосується кандидатів на посаду глави Нацбанку, то в листуванні обговорювалося Данило Гетманцев, нардеп від "Слуги народу", а також ймовірність отримання посади Арсенієм Яценюком.

"...Як думаєте, президент піде на це (призначення Яценюка. - Ред.)? Для нас, чесно кажучи, це стане політичною ж*пою", - пише один з депутатів.

Максим Бужанський пише, що якщо "Слуги народу" не можуть обрати свого голову НБУ, то варто розходитися.

Арахамія наостанок зазначив, що все "погано скінчиться, якщо ми обіс*емося з новим менеджментом - тут дійсно є ризики". Після чого додав, що "наша тенденція кадрова - кожне нове призначення гірше попереднього".

А Микита Потураєв побажав колегам наостанок "спокійної ночі, можливо, останньої в нашому житті".

Нагадаємо, що голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку 1 липня. Причиною такого рішення він назвав "систематичний політичний тиск", який здійснюється на НБУ.

Раніше ми писали, що відомо про можливого нового голову НБУ Кирила Шевченка.