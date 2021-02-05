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В столовой Верховной Рады изменилось меню и цены: сколько теперь стоит пообедать

Пятница 05 февраля 2021 09:52
В столовой Верховной Рады изменилось меню и цены: сколько теперь стоит пообедать
Меню столовой ВР изменилось (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В столовой Верховной Рады изменилось меню. В нем подняли цены, а также немного поменялся ассортимент блюд. Нужно отметить, что сейчас пообедать в кафе депутатов обычного украинцу вряд ли представиться по карману.

Цены из депутатской столовой опубликовал на фото в Facebook журналист Александр Гончаров.

"Ням. А вы бы что заказали? Цены депутатской столовки в ВР. Филе семги за 216 грн. и салат "Царский" за 90 гривен", - подписал снимок автор поста.

В столовой Верховной Рады изменилось меню и цены: сколько теперь стоит пообедатьМеню в столовой Верховной Рады (фото: Facebook/Александр Гончаров)

Отметим, что самыми дорогими позициями в меню являются: филе из семги – 174 гривен за 100 граммов, филе семги, запеченное с грушей – 216 гривен за 175 граммов.

Из более дешевых вариантов можно заказать на обед, например котлеты рыбные – 42 гривны за 100 граммов, сырники с изюмом и сметаной – 51 гривна за 100 граммов и деруны – 54 гривны за 100 граммов.

Кстати, ходовой позицией в столовой нардепов является украинский борщ с пампушками. Его стоимость "не кусается", всего 36 гривен.

В комментариях также отметили, что цены повысились в сравнении с прошлым правительством.

Как мы ранее писали, цены в столовой Администрации президента Украины Владимира Зеленского намного ниже, чем в столовой Верховной Рады.

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