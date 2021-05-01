С нардепом в прямом эфире произошел конфуз из-за любопытства дочери: забавное видео

Евтушок уже после эфира отметил, что не даром говорят люди, что на Пасху нужно быть с семьей.

"Тот момент, когда хочешь дать комментарий по закону о земле, но твоя дочь заходит в кадр, потому что очень хочет познакомиться с ведущими", - написал бывший мэр города Сарны.

Также он пожелал всем хороших праздников и "побольше приятных неожиданностей".

Подобный приятный сюрприз с Евтушком произошла в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24". Депутат всячески пытался помешать любопытной девочке с большими яркими "ушками" на обруче, но это было не просто.

На кадрах видно, что Евтушок рукой пытается сдержать ребенка, который рвется в эфир. Но дочка политика все таки смогла заглянуть в экран.

"Я извиняюсь, одну минуту. Юля..." - позвал он свою жену на помощь.

Ведущая передачи с улыбкой стала просить депутата все же познакомить зрителей с девочкой.

Впрочем, Евтушок продолжал попытки удержать упорную дочку подальше от кадра. Как только политик "сдался" и позвал дочку к экрану, ее уже забрала супруга.

"Соломия, иди сюда... Юлия, ну что это такое? Это ребенок, я извиняюсь", - сказал нардеп.

Ведущая с теплой улыбкой отметила, что все участники эфира счастливы видеть детей в кадре, и это лучшее, что вообще может быть в эфире телеканала.

"Поэтому Соломии с фантастическими ушками привет и наши сердечки, шлем вам сердечки", - сказала Алена Цинтила.

Евтушок, который воспитывает троих детей, снова с улыбкой принялся извиняться: "Простите меня, пожалуйста. Потому что жена недосмотрела... Маленький ребенок..."

Видео: с нардепом Сергеем Евтушком произошел конфуз в прямом эфире