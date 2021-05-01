З нардепом в прямому ефірі стався конфуз через цікавість дочки: кумедне відео

Євтушок вже після ефіру зазначив, що не даремно кажуть люди, що на Великдень потрібно бути з сім'єю.

"Той момент, коли хочеш дати коментар щодо закону про землю, але твоя донька заходить в кадр, бо дуже хоче познайомитись із ведучими", - написав колишній мер міста Сарни.

Також він побажав всім хороших свят і "більше приємних несподіванок".

Подібний приємний сюрприз з Євтушком сталася в програмі "Сьогодні ввечері" на каналі "Україна 24". Депутат всіляко намагався перешкодити зацікавленій дівчинці з великими яскравими "вушками" на обручі, але це було не просто.

На кадрах видно, що Євтушок рукою намагається стримати дитину, яка рветься в ефір. Але дочка політика все-таки змогла зазирнути в екран.

"Я перепрошую, одну хвилину. Юля..."- покликав він свою дружину на допомогу.

Ведуча передачі з посмішкою стала просити депутата все ж познайомити глядачів з дівчинкою.

Втім, Євтушок продовжував спроби тримати наполегливу дочку подалі від кадру. Щойно політик "здався" і покликав дочку до екрана, її вже забрала дружина.

"Соломія, йди сюди... Юлія, ну що це таке? Це дитина, я перепрошую", - сказав нардеп.

Ведуча з теплою посмішкою зазначила, що всі учасники ефіру щасливі бачити дітей в кадрі, і це найкраще, що взагалі може бути в ефірі телеканалу.

"Тому Соломії з фантастичними вушками вітання і наші сердечка, шлемо вам сердечка", - сказала Олена Цинтила.

Євтушок, який виховує трьох дітей, знову з посмішкою почав вибачатися: "Пробачте мені, будь ласка. Тому що дружина недогледіла... Маленька дитина..."

Відео: з нардепом Сергієм Євтушком стався конфуз у прямому ефірі