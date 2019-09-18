У нардепа в Раде заметили дорогущие часы: стоимость шокирует

Фото: Василий Петевка (politeka.net)

Стоимость дорогого аксессуара народного избранника шокирует

В Верховной Раде снова заметили депутата, который не равнодушен к предметам роскоши, а точнее к дорогим аксессуарам. Внефракционный нардеп Василий Петевка "засветил" наручные часы, стоимость которых превышает 15 тысяч долларов. Часы на руках у парламентария из Мукачево заметил фотограф Александр Гончаров, пишет "Апостроф".

Отмечается,что бывший мэр Мукачево (2007 год) выбрал себе на руку часы именитого швейцарского бренда Rolex Daytona 116520.

К слову, Василий Петевка является двоюродным братом Виктора, Ивана и Павла Балоги. Все они были народными депутатами Украины прошлого созыва.

Василий Петевка надел дорогие часы в Раду (apostrophe.ua)

Кстати, Петевка далеко не первый депутат, который любит дорогие вещи.Так, народный депутат Верховной Рады IX созыва засветил дорогостоящие наручные часы во время очередного заседания парламентариев. Ранее отличился экс-регионал, нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Виталий Борт.

Напомним, что народный депутат Юрий Шаповалов, который прошел по округу в Полтавской области, во время заседания Верховной Рады занимался планированием своего досуга. Видео, на котором видно, чем Шаповалов занимается на рабочем месте, опубликовал блогер Всеволод Филимоненко.