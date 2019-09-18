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У нардепа в Раді помітили дорогий годинник: вартість шокує

STYLERЖиття    18.09.2019 - 16:31
У нардепа в Раді помітили дорогий годинник: вартість шокує
Фото: Василь Петьовка (politeka.net)

Вартість дорогого аксесуара народного обранця шокує

У Верховній Раді знову помітили депутата, який не байдужий до предметів розкоші, а точніше до дорогих аксесуарів. Позафракційний нардеп Василь Петьовка "засвітив" наручний годинник, вартість якого перевищує 15 тисяч доларів. Годинник на руках у парламентарія з Мукачево побачив фотограф Олександр Гончаров, пише "Апостроф".

Наголошується,що колишній мер Мукачева (2007 рік) вибрав собі на руку годинник відомого швейцарського бренду Rolex Daytona 116520.

До речі, Василь Петьовка є двоюрідним братом Віктора, Івана та Павла Балоги. Всі вони були народними депутатами України минулого скликання.

У нардепа в Раді помітили дорогий годинник: вартість шокуєВасиль Петьовка надів дорогі годинники в Раду (apostrophe.ua)

До речі, Петьовка далеко не перший депутат, який любить дорогі речі.Так, народний депутат Верховної Ради IX скликання засвітив дорогий наручний годинник під час чергового засідання парламентаріїв. Раніше відзначився екс-регіонал, нардеп від партії "Опозиційна платформа - За життя" - Віталій Борт.

Нагадаємо, що народний депутат Юрій Шаповалов, який пройшов по округу в Полтавській області, під час засідання Верховної Ради займався плануванням свого дозвілля. Відео, на якому видно, чим Він займається на робочому місці, опублікував блогер Всеволод Філімоненко.

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