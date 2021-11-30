Нардеп заматерился с трибуны в Раде: конфуз попал на видео

Народный депутат Игорь Негулевский нецензурно выругался перед началом своего выступления на трибуне перед коллегами в ходе пленарного заседания сессии Верховной Рады, когда микрофон уже работал.
Конфуз 30 ноября попал на видео в ходе прямой трансляции.
Спич "Слуги народа" Негулевского был посвящен проблеме обеспечения жильем людей, которые в результате трагического взрыва газа в пятиэтажке в городе Новая Одесса под Николаевом 27 ноября остались без крыши над головой.
Негулевский, очевидно, не сориентировавшись, что микрофон на трибуне был уже включен, начал со слов "Бл**ь еб**ый...", но тут же выключил звук на мгновение, вскоре собрался с мыслями и продолжил: "уважаемые коллеги..."
В ходе своего выступления - обращения к депутатам и президенту - "слуга" также призвал почтить минутой молчания жертв взрыва в жилом доме.
Политик рассказал, что жильцам из поврежденной пятиэтажки предложили временно пожить сейчас в местном общежитии, пока их не обеспечат новыми квартирами (на что Кабмин уже решил выделить средства).
При этом Негулевский попросил поддержки у главы государства, не уточнив, о каком именно содействии идет речь.
Предупреждаем, на видео присутствует нецензурная лексика!
Видео: нардеп Игорь Негулевский выругался матом с трибуны Верховной Рады
Напомним, 27 ноября под Николаевом в пятиэтажке в Новой Одессе произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека. По факту трагического ЧП правоохранители открыли уголовное дело.