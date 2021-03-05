Нардеп "выгуляла" в Раду новую модную сумочку за 70 тысяч (фото)

На кадрах, которые сделал Александра Сенько, запечатлена политик по дороге в парламент. В руках у нее сумочка YSL Niki универсального черного цвета с монограммой "Кассандра" из осенне-зимней коллекции 2020 года Энтони Ваккарелло.

Нардеп Ирина Аллахвердиева "выгуляла" в Раду дорогую сумочку известного бренда (фото: Александра Сенько / facebook.com/annasteshenko)

Как отмечает Стешенко, цена сумочки - 2 550 долларов, что в переводе на гривны превышает сумму в 70 тысяч.

Сумочка YSL Niki из коллекции 2020 года Энтони Ваккарелло продается в магазинах за 70 тысяч гривен (фото: facebook.com/annasteshenko)

"Похоже, что Niki - один из любимых аксессуаров Аллахвердиевой. С этой же сумкой она ходила в парламент еще пару недель назад и "в мехах", - говорится в публикации.

Нардеп Ирина Аллахвердиева (фото: facebook.com/annasteshenko)

Аллахвердиева возглавляет в Раде подкомитетах по вопросам тарифного и нетарифного регулирования финансового комитета.

"Правда, за все время работы этого созыва всего один раз выступила с парламентской трибуны. А вот с брендовыми сумочками появлялась неоднократно", - пишет Анна.

Она напомнила, что перед этим "Слуга" щеголяла с сумочкой бренда D&G "Sicily" за 1471 евро (почти 39 тысяч гривен), при средней зарплате нардепа в 40 тысяч в месяц.

Нардеп Ирина Аллахвердиева пришла в Раду с сумочкой D&G "Sicily" почти за 39 тысяч гривен (фото: facebook.com/annasteshenko)

"Впервые будущая депутат "засветилась" еще в Трускавце во время обучения "Слуг народа", где была мною замечена в сарафане Versace", - добавила Стешенко.

Нардеп Ирина Аллахвердиева (фото: facebook.com/annasteshenko)