Нардеп "выгуляла" в Раду новую модную сумочку за 70 тысяч (фото)

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду с новой дорогой сумочкой известного бренда, цена которой превышает 70 тысяч гривен.
Соответствующие фото 5 марта опубликовала журналист Анна Стешенко в своем Facebook.
На кадрах, которые сделал Александра Сенько, запечатлена политик по дороге в парламент. В руках у нее сумочка YSL Niki универсального черного цвета с монограммой "Кассандра" из осенне-зимней коллекции 2020 года Энтони Ваккарелло.
Нардеп Ирина Аллахвердиева "выгуляла" в Раду дорогую сумочку известного бренда (фото: Александра Сенько / facebook.com/annasteshenko)
Как отмечает Стешенко, цена сумочки - 2 550 долларов, что в переводе на гривны превышает сумму в 70 тысяч.
Сумочка YSL Niki из коллекции 2020 года Энтони Ваккарелло продается в магазинах за 70 тысяч гривен (фото: facebook.com/annasteshenko)
"Похоже, что Niki - один из любимых аксессуаров Аллахвердиевой. С этой же сумкой она ходила в парламент еще пару недель назад и "в мехах", - говорится в публикации.
Нардеп Ирина Аллахвердиева (фото: facebook.com/annasteshenko)
Аллахвердиева возглавляет в Раде подкомитетах по вопросам тарифного и нетарифного регулирования финансового комитета.
"Правда, за все время работы этого созыва всего один раз выступила с парламентской трибуны. А вот с брендовыми сумочками появлялась неоднократно", - пишет Анна.
Она напомнила, что перед этим "Слуга" щеголяла с сумочкой бренда D&G "Sicily" за 1471 евро (почти 39 тысяч гривен), при средней зарплате нардепа в 40 тысяч в месяц.
Нардеп Ирина Аллахвердиева пришла в Раду с сумочкой D&G "Sicily" почти за 39 тысяч гривен (фото: facebook.com/annasteshenko)
"Впервые будущая депутат "засветилась" еще в Трускавце во время обучения "Слуг народа", где была мною замечена в сарафане Versace", - добавила Стешенко.
Нардеп Ирина Аллахвердиева (фото: facebook.com/annasteshenko)
Напомним, что прошлым летом Аллахвердиева оказалась вовлеченной в скандал, когда в Николаеве депутаты партии "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия обсуждали ее, и назвали "рабочей бабой" и "корабельной сосной".
Также мы писали о том, что в январе 2020 года Аллахвердиева на "Лексусе" устроила ДТП в центре Николаева - в аварии, к счастью, никто не пострадал.