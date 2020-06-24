"Рабочая баба" и "корабельная сосна" Ирина Аллахвердиева: чем она известна

Ирина Аллахвердиева (фото: facebook.com/Ирина Аллахвердиева)

Ирина Аллахвердиева - депутат 9 созыва

Ирина Аллахвердиева - украинский экономист, менеджер и политический деятель. Она также является народным депутатом от партии "Слуга народа". Ее имя появилось во многих СМИ и соцсетях после того, как ее обсуждали руководство партии - Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Ирина родилась 26 августа 1978 года в Николаеве. После школы она поступила в Николаевскую государственную аграрную академию, в которой проучилась 5 лет на факультете "Учет и аудит".

Она работала заместителем директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО "Инкомстрах". После чего была заместителем директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК "ИНГО Украина".

Позже Аллахвердиева возглавила Николаевскую областную дирекцию АО СК "Уника".

В 2019 году стала народным депутатом от партии "Слуга народа". В Верховной Раде стала членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

Ирина замужем за Яшаром Аллахвердиевым. Они воспитывают сына Карима. У семейной пары есть 2 автомобиля: Lexus NX 200T 2016 года выпуска и Toyota Avalon 3.5 2006 года.

В январе 2020 года Аллахвердиева на "Лексусе" устроила ДТП в центре Николаева. Она столкнулась с Mazda 323 при перестраивании в другой ряд. В аварии, к счастью, никто не пострадал.

Вчера, 23 июня, Аллахвердиева оказалась вовлеченной в скандал, когда в Николаеве депутаты партии "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия обсуждали ее, и назвали "рабочей бабой" и "корабельной сосной".

Сама Ирина также прокомментировала этот скандал на своей странице в Facebook и назвала его фейком. При этом она повторила слова Корниенко, и заявила, что это все монтаж.

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Автор: Styler