ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Рабочая баба" и "корабельная сосна" Ирина Аллахвердиева: чем она известна

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 16:06
"Рабочая баба" и "корабельная сосна" Ирина Аллахвердиева: чем она известна
Ирина Аллахвердиева (фото: facebook.com/Ирина Аллахвердиева)

Ирина Аллахвердиева - депутат 9 созыва

Ирина Аллахвердиева - украинский экономист, менеджер и политический деятель. Она также является народным депутатом от партии "Слуга народа". Ее имя появилось во многих СМИ и соцсетях после того, как ее обсуждали руководство партии - Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Ирина родилась 26 августа 1978 года в Николаеве. После школы она поступила в Николаевскую государственную аграрную академию, в которой проучилась 5 лет на факультете "Учет и аудит".

Она работала заместителем директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО "Инкомстрах". После чего была заместителем директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК "ИНГО Украина".

Позже Аллахвердиева возглавила Николаевскую областную дирекцию АО СК "Уника".

В 2019 году стала народным депутатом от партии "Слуга народа". В Верховной Раде стала членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

Ирина замужем за Яшаром Аллахвердиевым. Они воспитывают сына Карима. У семейной пары есть 2 автомобиля: Lexus NX 200T 2016 года выпуска и Toyota Avalon 3.5 2006 года.

В январе 2020 года Аллахвердиева на "Лексусе" устроила ДТП в центре Николаева. Она столкнулась с Mazda 323 при перестраивании в другой ряд. В аварии, к счастью, никто не пострадал.

Вчера, 23 июня, Аллахвердиева оказалась вовлеченной в скандал, когда в Николаеве депутаты партии "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия обсуждали ее, и назвали "рабочей бабой" и "корабельной сосной".

Сама Ирина также прокомментировала этот скандал на своей странице в Facebook и назвала его фейком. При этом она повторила слова Корниенко, и заявила, что это все монтаж.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler

Теги Новости Украины депутатыСлуга народа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь