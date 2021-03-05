Нардеп "вигуляла" у Раду нову модну сумочку за 70 тисяч (фото)

На кадрах, які зробив Олександра Сенько, відображена політик по дорозі до парламенту. В руках у неї сумочка YSL Niki універсального чорного кольору з монограмою "Кассандра" з осінньо-зимової колекції 2020 року Ентоні Ваккарелло.

Нардеп Ірина Аллахвердієва "вигуляла" в Раду дорогу сумочку відомого бренду (фото: Олександра Сенько / facebook.com/annasteshenko)

Як зазначає Стешенко, ціна сумочки - 2 550 доларів, що в переказі на гривні перевищує суму 70 тисяч.

Сумочка YSL Niki з колекції 2020 року Ентоні Ваккарелло продається в магазинах за 70 тисяч гривень (фото: facebook.com/annasteshenko)

"Схоже, що Niki - один з улюблених аксесуарів Аллахвердієвої. З цією сумкою вона ходила в парламент ще пару тижнів тому і "в хутрі", - йдеться у публікації.

Нардеп Ірина Аллахвердієва (фото: facebook.com/annasteshenko)

Аллахвердієва очолює в Раді підкомітети з питань тарифного та нетарифного регулювання фінансового комітету.

"Правда, за весь час роботи цього скликання лише єдиний раз виступила з парламентської трибуни. А ось із брендовими сумочками з'являлася неодноразово", - пише Анна.

Вона нагадала, що перед цим "Слуга" красувалася із сумочкою бренду D&G "Sicily" за 1471 євро (майже 39 тисяч гривень), при середній зарплатні нардепа в 40 тисяч на місяць.

Нардеп Ірина Аллахвердієва прийшла до Ради з сумочкою D&G "Sicily" майже 39 тисяч гривень (фото: facebook.com/annasteshenko)

"Вперше майбутня депутат "засвітилася" ще в Трускавці під час навчання "Слуг народу", де мною була помічена в сарафані Versace", - додала Стешенко.

Нардеп Ірина Аллахвердієва (фото: facebook.com/annasteshenko)