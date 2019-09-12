Нардеп с трибуны Рады потроллил Порошенко матерной футболкой (фото)

Слуга народа Дубинский в Раде троллил Порошенко футболкой с матами (коллаж: РБК-Украина)

Александр Дубинский решил напомнить Порошенко о скандальном аудиофайле

Народный депутат Александр Дубинский пришел на заседание Верховной Рады в четверг, 12 сентября, в футболке с матерной надписью. Снимки опубликовал известный фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Кроме того, в этой футболке журналист, блогер и нардеп вышел выступать с трибуны Парламента.

На серой футболке Дубинского красовалась надпись "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?".

Слуга народа Дубинский в Раде троллил Порошенко футболкой с матами (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Этой фразой Дубинский решил напомнить о скандальном аудиофайле, который сам же и слил в сеть.

Там человек с голосом очень похожим на голос Петра Порошенко говорит эту фразу человеку с голосом похожим, на Тимура Хромаева, главе Нацкомиссии по ценным бумагам.

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Видео: YouTube/DubinskyPro)

Тогда же Дубинский предложил пользователям соцсетей присоединится к флешмобу - под каждым сообщением Порошенко рассказывать, "где же нам еще, блдь, реформ не хватает".

Стоит отметить, что непосредственной реакции Петра Порошенко увидеть не удалось, так как 12 сентября, экс-президент, а ныне народный депутат отсутствовал на заседании Парламента.

Слуга народа Дубинский в Раде троллил Порошенко футболкой с матами (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Ранее мы писали, что народный депутат засветил дорогостоящие наручные часы во время очередного заседания Верховной Рады.

Также сообщалось, что спикер Рады Дмитрий Разумков уже отреагировал на случаи злостного нарушения Конституции - кнопкодавства в Парламенте.