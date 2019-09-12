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Нардеп з трибуни Ради потролив Порошенка матірною футболкою (фото)

STYLERКурйози    12.09.2019 - 17:31
Нардеп з трибуни Ради потролив Порошенка матірною футболкою (фото)
Слуга народу Дубинський в Раді тролив Порошенка футболкою з матами (колаж: РБК-Україна)

Олександр Дубинський вирішив нагадати Порошенку про скандальний аудіофайл

Народний депутат Олександр Дубинський прийшов на засідання Верховної Ради у четвер, 12 вересня, у футболці з матірним написом. Знімки опублікував відомий фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, в цій футболці журналіст, блогер і нардеп вийшов виступати з трибуни Парламенту.

На сірій футболці Дубинського красувався напис "Яких тобі ще, блдь, реформ не вистачає?".

Нардеп з трибуни Ради потролив Порошенка матірною футболкою (фото)

Слуга народу Дубинський в Раді тролив Порошенка футболкою з матами (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Цією фразлю Дубинський вирішив нагадати про скандальний аудіофайл, який сам же і злив в мережу.

Там людина з голосом, дуже схожим на голос Петра Порошенка говорить цю фразу людині з голосом, схожим на Тимура Хромаєва, голові Нацкомісії з цінних паперів.

Обережно, відео має нецензурні вирази (18+)

Відео: YouTube/DubinskyPro)

Тоді ж Дубинський запропонував користувачам соцмереж приєднається до флешмобу - під кожним повідомленням Порошенка розповідати, "де ж нам ще, блдь, реформ не вистачає".

Варто відзначити, що безпосередньої реакції Петра Порошенка побачити не вдалося, оскільки 12 вересня, екс-президент, а нині народний депутат був відсутній на засіданні Парламенту.

Нардеп з трибуни Ради потролив Порошенка матірною футболкою (фото)

Слуга народу Дубинський в Раді тролив Порошенка футболкою з матами (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Раніше ми писали, що народний депутат засвітив дорогі наручні годинники під час чергового засідання Верховної Ради.

Також повідомлялося, що спікер Ради Дмитро Разумков вже відреагував на випадки злісного порушення Конституції - кнопкодавства у Парламенті.

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