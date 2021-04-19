Нардеп Тищенко влаштував неймовірне свято для дружини в розпал карантину (відео)

Нардеп Микола Тищенко від партії "Слуга народу" вже неодноразово порушував карантин. На цей раз він теж відзначився, влаштувавши шикарне свято для своєї дружини на честь її дня народження в самий розпал карантину.

Про це повідомило на відео видання "Страна".

Тищенко вирішив організувати для своєї дружини Алли Барановської справжнє шоу. Все проходило в дорогому ресторані готелю "Fairmont" у Києві. На святі в масках не було абсолютно нікого, про соціальну дистанцію також забули і не згадували.

Судячи з відео, гостей на заході було предостатньо. Для запрошених був накритий шикарний стіл, співала співачка. А в холі гостей зустрічали дівчата, одягнені в екстравагантні костюми.

Тищенко влаштував свято для дружини (фото: strana.ua)

Цікаво, що один з помічників Тищенко збрехав журналістам і повідомив, що день народження Алли Барановської святкували вдома. Машина Тищенко в цей день була припаркована саме поруч з готелем.

Машину Тищенко засікли поруч з готелем Fairmont (фото: strana.ua)

Тищенко влаштував день народження дружини в дорогому ресторані

Оновлення: після того, як факт святкування в розпал карантину став резонансним, в ресторан наскочила з перевірками поліція.

"Сьогодні вночі в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі у районі вечірку. Правоохоронці негайно виїхали на адресу для з'ясування обставин", - повідомляє прес-служба ГУНП в Києві.

Поліцейські відкрили провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

Канал KYIV.LIVE також розповів подробиці того, що відбувається в готелі Fairmont.

Відомо, що вранці в готель приїхали дві групи патрульної поліції. Одна з них зайшла у готель, інша залишилася на вулиці. Не на камеру правоохоронці підтвердили, що отримали повідомлення про порушення режиму і зараз

перевіряють отриману інформацію.

Машина, яка нібито належить Миколі Тищенку, вранці залишалася припаркованою біля готелю. З готелю виходили люди, які сідали в дорогі авто, однак чи були вони на вечірці, або це гості готелю, поки невідомо.

Відео: Що відбувається біля готелю, де Тищенко влаштував вечірку