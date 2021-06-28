UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нардеп Стрихарский подарил юным яхтсменам десять новых парусов

Автор: РБК-Украина

В Киеве прошла детская Дарницкая регата по парусному спорту в возрасте 10-14 лет. Спортивные соревнования состоялись при содействии нардепа "Слуги народа" и председателя "Ассоциации детского и юношеского спорта" Андрея Стрихарского.

Об этом Стрихарский рассказал в Facebook.

"Яхтинг - увлекательный и командный вид спорта. Он близок мне, ведь сам много лет восхищаюсь им. Именно поэтому уже третий год подряд организовываю детскую Дарницкую регату", - рассказал депутат.

Он отметил, что подарил для яхт-клуба новые паруса.

"Сегодня юные яхтсмены получили десять новеньких парусов, чтобы в будущем больше детей смогли приобщиться к этому виду спорта и развивать свои навыки. Счастлив, что будущее поколение заинтересовано заниматься яхтингом и всячески поддерживать молодежь, давая им хороший пример", - добавил Стрихарский.

Он отметил, что и в дальнейшем будет организовывать для детей спортивные соревнования.

"Потому что в спортивных соревнованиях дети тренируют в себе силу, выносливость и чувство уверенности", - отметил нардеп.

Отметим, что по результатам соревнований, Стрихарский наградил трех победителей кубками и медалями. Другие участники также получили медали за участие в соревнованиях.

Кроме того, нардеп отметил памятными благодарностями за сотрудничество и весомый вклад детского и юношеского спорта в Украине заслуженного тренера Владимира Яменка и председателя правления Киевского городского крейсерского яхт-клуба Олега Панчука.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Стрихарский поспособствовал строительству стадиона в столице благодаря привлеченным инвестициям.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортАндрей Стрихарский