Нардеп Стрихарский подарил юным яхтсменам десять новых парусов

"Яхтинг - увлекательный и командный вид спорта. Он близок мне, ведь сам много лет восхищаюсь им. Именно поэтому уже третий год подряд организовываю детскую Дарницкую регату", - рассказал депутат.

Он отметил, что подарил для яхт-клуба новые паруса.

"Сегодня юные яхтсмены получили десять новеньких парусов, чтобы в будущем больше детей смогли приобщиться к этому виду спорта и развивать свои навыки. Счастлив, что будущее поколение заинтересовано заниматься яхтингом и всячески поддерживать молодежь, давая им хороший пример", - добавил Стрихарский.

Он отметил, что и в дальнейшем будет организовывать для детей спортивные соревнования.

"Потому что в спортивных соревнованиях дети тренируют в себе силу, выносливость и чувство уверенности", - отметил нардеп.

Отметим, что по результатам соревнований, Стрихарский наградил трех победителей кубками и медалями. Другие участники также получили медали за участие в соревнованиях.

Кроме того, нардеп отметил памятными благодарностями за сотрудничество и весомый вклад детского и юношеского спорта в Украине заслуженного тренера Владимира Яменка и председателя правления Киевского городского крейсерского яхт-клуба Олега Панчука.