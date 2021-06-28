Нардеп Стріхарський подарував юним яхтсменам десять нових вітрил

"Яхтинг - це захопливий та командний вид спорту. Він близький мені, адже сам багато років захоплююсь ним. Саме тому уже третій рік поспіль організовую дитячу Дарницьку регату", - розповів депутат.

Він зазначив, що подарував для яхт-клубу нові вітрила.

"Сьогодні юні яхтсмени отримали десять новеньких вітрил, щоб у майбутньому більше дітей змогли долучитись до цього виду спорту і розвивати свої навички. Щасливий, що майбутнє покоління зацікавлене займатись яхтингом і всіляко підтримуватиму молодь, даючи їм гарний приклад", - додав Стріхарський.

Він наголосив, що й надалі організовуватиме для дітей спортивні змагання.

"Бо у спортивних змаганнях діти тренують у собі силу, витривалість і почуття впевненості", - зазначив нардеп.

Зазначимо, що за результатами змагань, Стріхарський нагородив трьох переможців кубками та медалями. Інші учасники також отримали медалі за участь у змаганнях.

Крім того, нардеп відзначив пам’ятними подяками за співпрацю та вагомий внесок дитячого та юнацького спорту в Україні заслуженого тренера Володимира Яменка та голову правління Київського міського крейсерського яхт-клубу Олега Панчука.