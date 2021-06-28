Нардеп Стріхарський подарував юним яхтсменам десять нових вітрил

У Києві пройшла дитяча Дарницька регата з вітрильного спорту у віці 10-14 років. Спортивні змагання відбулись за сприяння нардепа "Слуги народу" та голови "Асоціації дитячого та юнацького спорту" Андрія Стріхарського.
Про це Стріхарський розповів у Facebook.
"Яхтинг - це захопливий та командний вид спорту. Він близький мені, адже сам багато років захоплююсь ним. Саме тому уже третій рік поспіль організовую дитячу Дарницьку регату", - розповів депутат.
Він зазначив, що подарував для яхт-клубу нові вітрила.
"Сьогодні юні яхтсмени отримали десять новеньких вітрил, щоб у майбутньому більше дітей змогли долучитись до цього виду спорту і розвивати свої навички. Щасливий, що майбутнє покоління зацікавлене займатись яхтингом і всіляко підтримуватиму молодь, даючи їм гарний приклад", - додав Стріхарський.
Він наголосив, що й надалі організовуватиме для дітей спортивні змагання.
"Бо у спортивних змаганнях діти тренують у собі силу, витривалість і почуття впевненості", - зазначив нардеп.
Зазначимо, що за результатами змагань, Стріхарський нагородив трьох переможців кубками та медалями. Інші учасники також отримали медалі за участь у змаганнях.
Крім того, нардеп відзначив пам’ятними подяками за співпрацю та вагомий внесок дитячого та юнацького спорту в Україні заслуженого тренера Володимира Яменка та голову правління Київського міського крейсерського яхт-клубу Олега Панчука.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Стріхарський посприяв будівництву стадіону в столиці завдяки залученим інвестиціям.