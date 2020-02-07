Нардеп от "Слуги народа" пришел в Раду с дорогим аксессуаром Gucci

"Слуга народа" Даниил Гетманцев, который является главой комитета по вопросам финансов, пришел в Верховную Раду в галстуке от Gucci. Данный аксессуар стоит более 4 тысяч гривен.

Политик пришел на заседание Рады в галстуке, стоимостью в 160 евро. Об этом рассказала журналист Анна Сташенко на своей странице в Facebook. Она также отметила, что Гетьманцев честно признался и не начал отнекиваться, что это не Gucci. Он сказал девушке, что этот галстук из прошлой жизни.

Даниил Гетманцев (фото: facebook.com/annasteshenko)

Сташенко отметила, что данная цена, тем более для нардепа, демократичная, а галстук достойный. Хотя, если в пересчете, то это две средние пенсии "на шее".

Галстук от Gucci за 160 евро (фото: facebook.com/annasteshenko)

"Изображение пчелы, представленное Алессандро Микеле, стало одной из наиболее узнаваемых деталей Gucci. На галстуке из шелка рисунок использован в сочетании с полосатым фирменным узором Web", - говорится на сайте магазина в описании товара.

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар сделал выводы после скандального совета пенсионерке, в котором он посоветовал женщине продать свою собаку и оплатить платежки за газ.

После его скандального высказывания на одном из украинских каналов нардеп столкнулся с жесткой критикой со стороны пользователей соцсетей. Он впервые прокомментировал эту ситуацию.