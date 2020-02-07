Нардеп від "Слуги народу" прийшов у Раду з дорогим аксесуаром Gucci

"Слуга народу" Данило Гетманцев, який є головою комітету з питань фінансів, прийшов до Верховної Ради в краватці від Gucci. Даний аксесуар коштує понад 4 тисяч гривень.

Політик прийшов на засідання Ради в краватці, вартістью у 160 євро. Про це розповіла журналіст Ганна Сташенко на своїй сторінці в Facebook. Вона також зазначила, що Гетьманців чесно зізнався і не почав відмовлятися, що це не Gucci. Він сказав дівчині, що ця краватка з минулого життя.

Данило Гетманцев (фото: facebook.com/annasteshenko)

Сташенко зазначила, що ця ціна, тим більше для нардепа, демократична, а краватка гідна. Хоча, якщо у перерахунку, то це дві середні пенсії "на шиї".

Краватка від Gucci за 160 євро (фото: facebook.com/annasteshenko)

"Зображення бджоли, представлене Алессандро Мікеле, стало однією з найбільш впізнаваних деталей Gucci. На краватці з шовку малюнок використаний в поєднанні з смугастим фірмовим візерунком Web", - йдеться на сайті магазину в описі товару.

Нагадаємо, що народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар зробив висновки після скандальної поради пенсіонерці, в якій він порадив жінці продати свою собаку і оплатити платіжки за газ.

Після його скандального висловлювання на одному з українських каналів нардеп зіткнувся з жорсткою критикою з боку користувачів соцмереж. Він уперше прокоментував цю ситуацію.