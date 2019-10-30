Нардеп від "Слуги народу" осоромився у Раді (відео)

"Слуга народу" Тимофійчук зганьбився у Верховній Раді (фото: facebook.com/timofijcuk)

Народний депутат Тимофійчук допустив прикру обмовку і втік від журналістів

Народний депутат Володимир Тимофійчук від партії "Слуга народу" осоромився у Верховній Раді під час спілкування з журналісткою. У Facebook розмістили відео, на якому представниця "Радіо Свобода" задає народному обранцю здавалося б, прості запитання. Але нардеп не може чітко відповісти на них, при цьому допускає прикрі ляпи.

Журналістка підійшла до Тимофійчука в кулуарах з метою познайомитися і розпитати, чим він займався до політики, і чому на нього пав вибір партії "Слуга народу".

"Я вирощував зернові культури. У себе вдома у Снятинському районі, Коломойському (тут депутат допустив обмовку, але швидко виправився)... Коломийському районі", - відповів Тимофійчук.

А після запитання "Як опинилися в політиці", нардеп став тікати від журналістки у напрямку залу засідань, пославшись на брак часу.

"Допомагав президентові. Нашому", - ухильно сказав нардеп.

"Слуга народу" Тимофійчук зганьбився в Раді (скрін: facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Крім того, він заявив, що виборцю нічого не обіцяв і законопроектів не пропонував.

На питання, за які вміння, особистісні та професійні, його включили в команду, Тимофійчук також відповідав якимись уривками.

"Професійні... Аграрні... Фермер я", - приблизно так прозвучали відповіді депутата.

Після чого він зайшов у зал засідань, куди у журналістів немає доступу, і пообіцяв "пізніше зустрітися".

В мережі відео називається "Депутат з Коломойського району".

Депутат з "Коломойського району" Так і поспілкувалися... Які відчуття у вас викликає це відео? Опубліковано Радіо Свобода Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

"Слуга народу" Тимофійчук зганьбився у Раді (відео: facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Для довідки: 33-річний Володимир Тимофійчук до обрання був фермером і приватним підприємцем на рідному Прикарпатті - займався вирощуванням зернових, а у 2019 був обраний по округу №89 (Верховинський, Косівський, Снятинський райони).

Нардепу пригадали і страшну безграмотність, яку він допускав у своїх текстах після потрапляння в Раду.

"Слуга народу" Тимофійчук зганьбився в Раді (скрін: facebook.com)

А коментатори в мережі вже встигли охрестити Володимира Тимофійчука "другим Гаврилюком".