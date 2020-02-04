Нардеп "Слуги народа" оконфузилась в Раде во время голосования

Евгения Кравчук попала в нелепую ситуацию во время голосования в Верховной Раде. Дело в том, что народный депутат и заместитель главы фракции "Слуга народа" при голосовании забыла что нужно вставить свою карточку для голосований в соответствующий пульт.

Кравчук призналась, что ей очень стыдно перед фракцией и избирателями за такой конфуз. Она хотела поддержать поданный Владимиром Зеленским законопроект №1017.

Евгения отметила, что уже отправила письмо председателю парламента с просьбой учесть ее голос за данный законопроект, который направлен на уменьшение количества нардепов и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Евгения Кравчук (фото: facebook.com/yevheniya.khudzik)

"Я поддерживаю эту идею и действительно голосовала за", - написала Евгения на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что недавно слышала о том, что один депутат проголосовал за 2 законопроекта проездным на метро и только потом понял, что вставил в пульт не ту карточку.

Пользователи сети также прокомментировали данную ситуацию. При этом одна женщина отметила, что это смешно, что у нардепа есть карта на метро. На что Кравчук ответила, что смешного ничего нет, потому как она тоже каждый день ездит на метро, и показала свою карту.

За время восьмой каденции, чем только не голосовали. Чаще всего платежная карта использовалась;

Я в офис несколько раз пытался пейпасом пройти;

К сожалению, ваш голос не учтут, поскольку электронное голосование возможно переголосовать только сразу.

Скриншоты с Facebook