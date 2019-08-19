Нардеп от "Слуги народа" назвал журналистку "тупой овцой": она ответила

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский оскорбил журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич из-за ее недавнего интервью с лидером партии Дмитрием Разумковым.

Бужанский назвал журналистку "тупой овцой из одиозного СМИ". Из-за этого в соцсетях и медиа разгорелся небывалый скандал.

Дело в том, что Ольга Духнич задала Разумкову вопрос, согласен ли он разделить репутацию партии с некоторыми личностями. Речь шла в том числе и о Максиме Бужанском, который по словам представительницы СМИ "ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича".

После интервью нардеп назвал Ольгу Духнич "Очередной тупой овцой, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ".

Бужанский от "Слуги народа" назвал журналистку тупой овцой (скрин: Telegram/Макс Бужанский)

Ольга Духнич, в свою очередь, опубликовала на своей Facebook-странице пост, в котором указала, что попытка ответить Бужанском - это то же самое, что "попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

Также представительница медиа сказала, что таким образом нардеп попросту захотел "хайпануть, чтобы вы все его обсуждали пару дней и знакомились поближе".

Ольга Духнич (фото: facebook.com/olga.dukhnich)

"Так вот, старое правило. Не кормите в общественных местах троллей, клоунов, голубей и депутата Бужанского", - ответила Духнич, указав, что перед "Новым временем" депутату стоило бы извиниться.

Бужанский от "Слуги народа" назвал журналистку тупой овцой (скрин: facebook.com/olga.dukhnich)

"Новое время" пишет, что Максим Бужанский в своих постах в соцсетях заявлял, что "Майдан погубил Украину", "Янукович, хоть не самый удачный, но легитимный президент" и т. д. Нардеп также заявлял, что десять лет назад голосовал за партию регионов.

Стоит отметить, что генпродюссер телеканала ZIK Наталья Влащенко отреагировала на конфликт, написав, что реакция Бужанского была вполне логичной.

"Если ты называешь человека ватой, поклонником Януковича, тоскующим по СССР (а он сто раз говорил, что это не так - и объяснял как именно), то нечего удивляться, что он называет тебя "тупой овцой из одиозного СМИ", поскольку это было оценочное суждение в интервью", - написала Влащенко.

Бужанский от "Слуги народа" назвал журналистку тупой овцой (скрин: facebook.com/natasha.vlaschenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в "Слуге народа" заговорили о неприкосновенности депутатов.

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