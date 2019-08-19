Нардеп від "Слуги народу" назвав журналістку "тупою вівцею": вона відповіла

Новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський образив журналістку "Нового времени" Ольгу Духніч через її недавнє інтерв'ю з лідером партії Дмитром Разумковим.

Бужанський назвав журналістку "тупою вівцею з одіозного ЗМІ". Через це в соцмережах і медіа розгорівся неабиякий скандал.

Справа в тому, що Ольга Духніч поставила Разумкову питання, чи згоден він розділити репутацію партії з деякими особистостями. Мова йшла в тому числі і про Максима Бужанського, який за словами представниці ЗМІ "ностальгує за СРСР і часам Віктора Януковича".

Після інтерв'ю нардеп назвав Ольгу Духніч "Черговою тупою вівцею, яка представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ".

Бужанський від "Слуги народу" назвав журналістку тупою вівцею (скрін: Telegram/Макс Бужанський)

Ольга Духніч, у свою чергу, опублікувала на своїй Facebook-сторінці пост, в якому вказала, що спроба відповісти Бужанському - це те ж саме, що "спроба з'ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальто".

Також представниця медіа сказала, що таким чином нардеп просто захотів "хайпанути, щоб ви всі його обговорювали пару днів і знайомилися ближче".

Ольга Духніч (фото: facebook.com/olga.dukhnich)

"Так ось, старе правило. Не годуйте в громадських місцях тролів, клоунів, голубів і депутата Бужанського", - відповіла Духніч, вказавши, що перед "Новим временем" депутату варто було б вибачитися.

Бужанський від "Слуги народу" назвав журналістку тупою вівцею (скрін: facebook.com/olga.dukhnich)

"Новое время" пише, що Максим Бужанський в своїх постах в соцмережах заявляв, що "Майдан згубив Україну", "Янукович, хоч не самий вдалий, але легітимний президент" і т. д. Нардеп також заявляв, що десять років тому голосував за партію регіонів.

Варто відзначити, що генпродюсер телеканалу ZIK Наталія Влащенко відреагувала на конфлікт, написавши, що реакція Бужанського була цілком логічною.

"Якщо ти називаєш людину ватою, прихильником Януковича, знудьгованим за СРСР (а він сто разів казав, що це не так - і пояснював, як саме), то нічого дивуватися, що він називає тебе "тупою вівцею з одіозного ЗМІ", оскільки це було оціночне судження в інтерв'ю", - написала Влащенко.

Бужанський від "Слуги народу" назвав журналістку тупою вівцею (скрін: facebook.com/natasha.vlaschenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у "Слуги народу" заговорили про недоторканність депутатів.

Також ми писали про пільги, які на сьогоднішній день мають народні депутати.