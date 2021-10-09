Нардеп раскрыла новые детали о смерти Полякова: "очень страшная новость"

"Смерть Антона Полковая наступила в результате реакции алкоголя и метадона", - говорится в публикации.

Она уточнила, что получила такую информацию от собственных источников.

"С моей точки зрения, сейчас важно, чтобы следствие продолжалось и установило, каким образом попал этот метадон в организм Антона Полякова, и другие детали, связанные с этим", - рассказала депутат в эфире канала "Украина 24".

Янченко добавила, что все коллеги ожидают, что следствие "будет быстрым и объективным".

"Очень страшная новость, могу только выразить соболезнования родным. Коллеги и друзья до сих пор не отошли от этой новости", - отметила депутат.

Напомним, по данным полиции, 7 октября вечером Поляков вместе со своим знакомым Русланом Джамбулатовым отдыхал в одном из развлекательных заведений Киева, где употреблял алкогольные напитки. Затем он сел в его машину, и они около полутора часов ездили по разным улицам столицы.

По словам начальника полиции Ивана Выговского, Джамбулатов предложил Полякову вызвать такси и поехать домой, что и сделал нардеп. Когда автомобиль такси нарушил ПДД, его остановили патрульные, которые и "увидели на заднем сиденье погибшего, который был в полулежащем состоянии". Бригада "скорой" провела реанимационные мероприятия, но спасти Полякова не удалось. Он скончался на месте происшествия.

По факту смерти Полякова в ночь на 8 октября было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".