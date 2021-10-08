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Смерть нардепа Полякова: полиция сообщила новые подробности

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Киев, Пятница 08 октября 2021 15:24
Смерть нардепа Полякова: полиция сообщила новые подробности Фото: Антон Поляков, умерший нардеп (facebook.com polyakov 206)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ночь своей смерти народный депутат Антон Поляков был не сам. Сначала он ездил по Киеву в автомобиле своего знакомого, а уже потом пересел в такси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника полиции Киева Ивана Выговского

По данным полиции, вечером Поляков вместе со своим знакомым Русланом Джамбулатовым отдыхал в одном из развлекательных заведений Киева, где употреблял алкогольные напитки.

"После чего они сели в машину этого лица и поехали по Киеву. Знакомый предложил погибшему поехать к месту проживания, но из-за бытовых проблем, ссоры со своей сожительницей, он не захотел ехать, и они около полутора часов ездили по разным улицам Киева", - рассказал Выговский.

Далее, по словам начальника полиции, Джамбулатов предложил Полякову вызвать такси и поехать домой, что и сделал нардеп. Когда автомобиль такси нарушил правила дорожного движения, его остановили патрульные, которые и обнаружили нардепа в плохом состоянии.

"Проверяя таксиста, (патрульные - ред.) увидели на заднем сиденье нашего погибшего, который был в полулежачем состоянии. Таксист сообщил, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо. Проверив состояние погибшего, полицейские увидели, что ему нужна медицинская помощь, после чего вызвали скорую и пытались самостоятельно оказать помощь", - сообщил он.

Выговский добавил, что бригада скорой провела реанимационные мероприятия, но спасти Полякова не удалось. Он скончался на месте происшествия.

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