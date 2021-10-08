В Киеве нашли мертвым нардепа Антона Полякова

В Киеве устанавливают обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. Его нашли мертвым в Днепровском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу полиции .

Что произошло

В полиции сообщили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

"Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти", - говорится в сообщении.

Окрыто дело

Это произошло в Днепровском районе Киева. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Реакция

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумкова также сообщил о смерти Полякова.

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным", - сообщил он на своем Telegram-канале.

Также народный депутат Александр Качура написал на своем Telegram-канале о смерти нардепа.

"В 2:45 медиками была констатирована его смерть. Полиция начала расследовать дело по ст. 115 УК. Тело направленно на судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизу", - отметил он.