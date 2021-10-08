Нардеп потеряла сознание в Раде, ее срочно забрала "скорая": все детали

Эту информацию подтвердил журналистам и член группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец. По его словам, скорее всего у Скороход повысилось давление.

"В нашей группе только 22 человека, и мы довольно хорошо общаемся друг с другом... Пани Анна сидит рядом с Антоном, они больше всех общались. Я думаю, что это (потеря сознания - ред.) - ее реакция на то, что он погиб. Она потеряла сознание, находясь в здании комитетов, срочно вызвали "скорую" и в настоящее время находится в больнице", - сказал коллега депутата.

Скороход жила с Поляковым

Возможно, Скороход и Полякова связывало не только то, что они сидели рядом в парламенте.

Так, издание "Украинская правда" пишет, что Анна некоторое время жила с Поляковым. Но незадолго до трагедии они разошлись.

"У Антона была трагедия, он последнее время жил вместе с Аней Скороход, но она от него ушла", - цитирует издание собеседника из "Слуги народа".

Кстати, летом этого журналисты застали их в одном из кафе Львова. Журналисты тогда обратили внимание, что Анна "слишком близко прижималась" к Антону.

Скороход и Поляков во Львове (фото: ТаблоID)

Добавим, что Скороход замужем, воспитывает полуторагодовалого сына Алексея от своего мужа Алексея Алякина.

У Полякова остались две дочери от жены Галины.