Нардеп потеряла сознание в Раде, ее срочно забрала "скорая": все детали

Народный депутат Анна Скороход потеряла сознание в Верховной Раде. Это произошло 8 октября.
Очевидцы сообщают, что приехала скорая помощь и забрала Скороход в больницу.
По информации СМИ, причиной плохого самочувствия парламентария могли стать переживания из-за смерти Антона Полякова, которого нашли мертвым в Киеве.
Эту информацию подтвердил журналистам и член группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец. По его словам, скорее всего у Скороход повысилось давление.
"В нашей группе только 22 человека, и мы довольно хорошо общаемся друг с другом... Пани Анна сидит рядом с Антоном, они больше всех общались. Я думаю, что это (потеря сознания - ред.) - ее реакция на то, что он погиб. Она потеряла сознание, находясь в здании комитетов, срочно вызвали "скорую" и в настоящее время находится в больнице", - сказал коллега депутата.
Возможно, Скороход и Полякова связывало не только то, что они сидели рядом в парламенте.
Так, издание "Украинская правда" пишет, что Анна некоторое время жила с Поляковым. Но незадолго до трагедии они разошлись.
"У Антона была трагедия, он последнее время жил вместе с Аней Скороход, но она от него ушла", - цитирует издание собеседника из "Слуги народа".
Кстати, летом этого журналисты застали их в одном из кафе Львова. Журналисты тогда обратили внимание, что Анна "слишком близко прижималась" к Антону.
Скороход и Поляков во Львове (фото: ТаблоID)
Добавим, что Скороход замужем, воспитывает полуторагодовалого сына Алексея от своего мужа Алексея Алякина.
У Полякова остались две дочери от жены Галины.
Напомним, что 33-летний Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.
Предварительной причиной смерти нардепа называют острую коронарную недостаточность - нарушение работы сердечно-сосудистой системы, при котором сердечная мышца из-за нарушения кровоснабжения не получает достаточного количества кислорода.