Нардеп с Днепропетровской области гоняет на авто, которых нет в декларации о доходах

Как отмечают журналисты BIHUS info, парламентарий красуется то за рулем BMW X2 стоимостью около 28 тыс. долларов, то Mercedes E Class третьего поколения.

В то же время в его декларации указаны лишь ВАЗ 2101 и 13-летний Volkswagen Multivan. А также 30-летний мотоцикл Honda vfr 400R. И хотя сам парламентарий заявляет, что приобрел его всего за 5 тыс. грн, но этот же байк в сетях оценивается в двадцать раз дороже.

Отметим, что Кирилл Нестеренко с 11 лет увлекся бадминтоном. Окончил Национальный технический университет Харьковский политехнический институт (специальность Спортивный менеджмент) и Харьковский национальный университет внутренних дел (специальность "Право"). В 2015-2016 годах возглавлял комиссию по спорту Молодежного совета Харькова. Затем работал директором по развитию и SMM ОДО "Днепрокоммунтранс". Организатор ОО "Гранат". В 2018 году основал SMM агентство ibrand.pro. После избрания народным депутатом в 2019 году, входит в Комитет ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования.

Известно, что в депутатской деятельности Нестеренко ни так уж и прыток - по избирательному законодательству он не проголосовал, а голосование по антиковидному закону пропустил.

Что примечательно, в политику Нестеренко попал по конкурсу проекта "Лифт". Якобы, просто оформил заявку и записал видеообращение, предложив три законопроекта.