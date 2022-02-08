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Бондаренко похвастался ремонтом спорткомплекса в Днепре. Филатов в ответ назвал его лжецом

Новина українською →
Днепр, Вторник 08 февраля 2022 10:47
Бондаренко похвастался ремонтом спорткомплекса в Днепре. Филатов в ответ назвал его лжецом Фото: бывший глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко
Автор: Наталия Гурковская

Бывший глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко похвастался в Facebook инфраструктурными успехами области. В ответ на это бывшему чиновнику напомнили о плохой работе и проваленных проектах.

Подробности на своей странице в Facebook описал журналист Денис Казанский.

"Бывший председатель Днепровской ОГА с гордостью сообщает о ремонте спорткоплекса "Днепровец", будто это его заслуга. В реальности до 2021 года, пока этот господин был на своей должности, было выполнено около 1% работ (на первом фото видно состояние объекта весной 2021). Через полгода после его увольнения - 99%", - пишет Казанский.

Бондаренко похвастался ремонтом спорткомплекса в Днепре. Филатов в ответ назвал его лжецом

Ранее Бондаренко также дополнил свой отчет за 2021 год фотографиями остановок общественного транспорта, появившимися в области благодаря программе "Безопасная остановка".

Бондаренко похвастался ремонтом спорткомплекса в Днепре. Филатов в ответ назвал его лжецом

Казанский назвал такое поведение Бондаренко "мастер-классом, как выглядеть в Facebook эффективным менеджером".

В ответ на это комментаторы напомнили о провальной реконструкции центра Павлограда, перерезании "ленточек" в школах, где не завершен ремонт, и других провалах Бондаренко на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации.

Не удержался от комментария и мэр Днепра Борис Филатов. Он охарактеризовал Бондаренко как "брехло и ничтожество".

Бондаренко похвастался ремонтом спорткомплекса в Днепре. Филатов в ответ назвал его лжецом

Напомним, Александр Бондаренко занял должность главы Днепропетровской ОГА в сентябре 2019 года и был уволен в декабре 2020 года. Как стало известно журналистам, до прихода на госслужбу Бондаренко жил в России, где успел стать "звездой" ТВ-шоу "Давай поженимся".

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