Бондаренко похвастался ремонтом спорткомплекса в Днепре. Филатов в ответ назвал его лжецом

Бывший глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко похвастался в Facebook инфраструктурными успехами области. В ответ на это бывшему чиновнику напомнили о плохой работе и проваленных проектах.

Подробности на своей странице в Facebook описал журналист Денис Казанский.

"Бывший председатель Днепровской ОГА с гордостью сообщает о ремонте спорткоплекса "Днепровец", будто это его заслуга. В реальности до 2021 года, пока этот господин был на своей должности, было выполнено около 1% работ (на первом фото видно состояние объекта весной 2021). Через полгода после его увольнения - 99%", - пишет Казанский.

Ранее Бондаренко также дополнил свой отчет за 2021 год фотографиями остановок общественного транспорта, появившимися в области благодаря программе "Безопасная остановка".

Казанский назвал такое поведение Бондаренко "мастер-классом, как выглядеть в Facebook эффективным менеджером".

В ответ на это комментаторы напомнили о провальной реконструкции центра Павлограда, перерезании "ленточек" в школах, где не завершен ремонт, и других провалах Бондаренко на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации.

Не удержался от комментария и мэр Днепра Борис Филатов. Он охарактеризовал Бондаренко как "брехло и ничтожество".