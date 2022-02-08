Нардеп із Дніпропетровської області ганяє на авто, яких немає у декларації про доходи

Як зазначають журналісти BIHUS info, парламентарій красується за кермом і BMW X2 вартістю близько 28 тис. доларів, і Mercedes E Class третього покоління.

Водночас у його декларації зазначені лише ВАЗ 2101 та 13-річний Volkswagen Multivan. Також 30-річний мотоцикл Honda vfr 400R. І хоча сам парламентарій заявляє, що придбав його лише за 5 тис. грн, але цей ж байк у мережах оцінюється у двадцять разів дорожче.

Зазначимо, що Кирило Нестеренко з 11 років захопився бадмінтоном. Закінчив Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут (спеціальність "Спортивний менеджмент") та Харківський національний університет внутрішніх справ (спеціальність "Право"). У 2015-2016 роках очолював комісію зі спорту Молодіжної ради Харкова. Потім працював директором з розвитку та SMM ТДВ "Дніпрокомунтранс". Організатор ГО "Гранат". У 2018 році заснував SMM агентство ibrand.pro. Після обрання народним депутатом у 2019 році, входить до Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування.

Відомо, що в депутатській діяльності Нестеренка не так вже й відзначився - за виборчим законодавством він не проголосував, а голосування за антиковідним законом пропустив.

Цікаво, що в політику Нестеренко потрапив за конкурсом проекту "Ліфт". Нібито просто оформив заявку і записав відеозвернення, запропонувавши три законопроекти.