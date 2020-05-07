Нардеп Брагар, который предлагал оплатить коммуналку собакой, снова вляпался в скандал

Народный депутат Евгений Брагар от партии "Слуга народа", который ранее предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить долг за коммунальные услуги, снова попал в скандал. Он написал официальное обращение в Министерство образования и науки с предложением отменить изучение истории Украины в 5 классе.

Как объяснил нардеп в своем письме, программа истории Украины в 5 классе является "поверхностной и низкоинформативный". И от этого предмета вообще можно отказаться для того, чтобы снизить нагрузку на школьников. Он добавил, что нагрузка на учеников в пятом классе превышает все санитарные нормы.

"Начальный курс истории Украины за 5 класс охватывает материал, который более углубленно подается в курсах истории Украины за 7, 8, 9, 10 и 11 классы. Это все приводит к тому, что курс истории Украины 5 класса поверхностный и низкоинформативный. Это в свою очередь приводит к отсутствию достаточного количества фактов по учебному курсу для формирования самостоятельного критического мышления учеником, местами заменяя это оценочным суждением учителя", - написал народный депутат в письме.

Нардеп от Слуги народа предложил отменить курс истории Украины в 5 классе

После того, как в социальных сетях разразился скандал и инициативу начали высмеивать пользователи, Брагар удалил сообщение со своей страницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что скандал с нардепом Евгением Брагаром и пенсионеркой получил неожиданную развязку.