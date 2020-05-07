Нардеп Брагар, який пропонував оплатити комуналку собакою, знову вляпався у скандал

Народний депутат Євген Брагар від партії "Слуга народу", який раніше пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити борг за комунальні послуги, знову потрапив у скандал. Він написав офіційне звернення до Міністерства освіти та науки з пропозицією скасувати вивчення історії України в 5 класі.

Як пояснив нардеп у своєму листі, програма з історії України в 5 класі є "поверхневою і низькоінформативною". І від цього предмета взагалі можна відмовитися для того, щоб знизити навантаження на школярів. Він додав, що навантаження на учнів у п'ятому класі перевищує всі санітарні норми.

"Початковий курс історії України за 5 клас охоплює матеріал, який більш поглиблено подається в курсах історії України за 7, 8, 9, 10 та 11 класи. Це все призводить до того, що курс історії України 5 класу поверхневий і низькоінформативний. Все це в свою чергу призводить до відсутності достатньої кількості фактів з навчального курсу для формування самостійного критичного мислення учнем, місцями замінюючи це оціночним судженням вчителя", - написав народний депутат у листі.

Нардеп від Слуги народу запропонував скасувати курс історії України в 5 класі

Після того, як в соціальних мережах вибухнув скандал і його ініціативу і почали висміювати користувачі, Брагар видалив повідомлення зі своєї сторінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скандал з нардепом Євгеном Брагаром і пенсіонеркою отримав несподівану розв'язку.