Нардеп Брагар, который предлагал оплатить коммуналку собакой, снова вляпался в скандал

Нардеп Евгений Брагар (Фото: facebook.com/Євгеній Брагар)

Нардеп от Слуги народа Евгений Брагар предложил отменить курс истории Украины

Народный депутат Евгений Брагар от партии "Слуга народа", который ранее предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить долг за коммунальные услуги, снова попал в скандал. Он написал официальное обращение в Министерство образования и науки с предложением отменить изучение истории Украины в 5 классе.

Как объяснил нардеп в своем письме, программа истории Украины в 5 классе является "поверхностной и низкоинформативный". И от этого предмета вообще можно отказаться для того, чтобы снизить нагрузку на школьников. Он добавил, что нагрузка на учеников в пятом классе превышает все санитарные нормы.

"Начальный курс истории Украины за 5 класс охватывает материал, который более углубленно подается в курсах истории Украины за 7, 8, 9, 10 и 11 классы. Это все приводит к тому, что курс истории Украины 5 класса поверхностный и низкоинформативный. Это в свою очередь приводит к отсутствию достаточного количества фактов по учебному курсу для формирования самостоятельного критического мышления учеником, местами заменяя это оценочным суждением учителя", - написал народный депутат в письме.

Нардеп от Слуги народа предложил отменить курс истории Украины в 5 классе

После того, как в социальных сетях разразился скандал и инициативу начали высмеивать пользователи, Брагар удалил сообщение со своей страницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что скандал с нардепом Евгением Брагаром и пенсионеркой получил неожиданную развязку.