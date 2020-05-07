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Нардеп Брагар, який пропонував оплатити комуналку собакою, знову вляпався у скандал

STYLERЖиття    07.05.2020 - 22:20
Нардеп Брагар, який пропонував оплатити комуналку собакою, знову вляпався у скандал
Нардеп Євген Брагар (Фото: facebook.com/Євгеній Брагар)

Нардеп від Слуги народу Євген Брагар запропонував скасувати курс історії України

Народний депутат Євген Брагар від партії "Слуга народу", який раніше пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити борг за комунальні послуги, знову потрапив у скандал. Він написав офіційне звернення до Міністерства освіти та науки з пропозицією скасувати вивчення історії України в 5 класі.

Як пояснив нардеп у своєму листі, програма з історії України в 5 класі є "поверхневою і низькоінформативною". І від цього предмета взагалі можна відмовитися для того, щоб знизити навантаження на школярів. Він додав, що навантаження на учнів у п'ятому класі перевищує всі санітарні норми.

"Початковий курс історії України за 5 клас охоплює матеріал, який більш поглиблено подається в курсах історії України за 7, 8, 9, 10 та 11 класи. Це все призводить до того, що курс історії України 5 класу поверхневий і низькоінформативний. Все це в свою чергу призводить до відсутності достатньої кількості фактів з навчального курсу для формування самостійного критичного мислення учнем, місцями замінюючи це оціночним судженням вчителя", - написав народний депутат у листі.

Нардеп Брагар, який пропонував оплатити комуналку собакою, знову вляпався у скандал

Нардеп від Слуги народу запропонував скасувати курс історії України в 5 класі

Після того, як в соціальних мережах вибухнув скандал і його ініціативу і почали висміювати користувачі, Брагар видалив повідомлення зі своєї сторінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скандал з нардепом Євгеном Брагаром і пенсіонеркою отримав несподівану розв'язку.

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