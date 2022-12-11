Напруга почне літати в повітрі: що чекає на всі знаки Зодіаку з 12 по 18 грудня

Гороскоп на найближчий тиждень попереджає, що найближчі дні стануть напруженими й атмосфера почне розпалюватися. Планети та зірки приготували кожному знаку Зодіаку випробування та сюрпризи.

Астрологи розповіли, що чекає на кожен знак Зодіаку з 12 по 18 грудня. Про це повідомляє SlovoFraza.

Овен

Намагайтеся фільтрувати всю інформацію і не вірити всім підряд на слово. Інакше ваше життя перетвориться на жах, а надлишок неприємних новин підвищить вашу тривожність, погіршить психологічний стан, знизить імунітет.

Овнам варто стати найкращою версією себе, діяти лише по совісті та виключити все, що може нашкодити здоров'ю – шкідливу їжу, алкоголь, токсичних людей, перевтому.

Телець

Вам найближчим часом варто згадати про чудову якість – вміння зберігати секрети. Не розповідайте нічого особистого стороннім людям, інакше це буде використано проти вас. Займіться тим, що ви давно відкладали на потім.

Розберіться з невиконаними обіцянками та боргами. Це сприятливо позначиться на вашому успіху, що особливо важливо наприкінці року.

Близнюки

Домагатися поставленої мети буде складніше через ослабленого Меркурія. Якщо буде можливість – загадайте бажання під час зорепаду Гемініди, воно обов'язково здійсниться. Найвдалішим періодом стане час з вівторка до п'ятниці.

Щоб не спричинити неприємності, постарайтеся бути добрішими та навчиться забувати образи. Помста - не найкраще для розумної людини, тому сфокусуйтеся на чомусь доброму та доброму.

Рак

Якщо вам потрібна допомога - звертайтеся до людей і не бійтеся займатися тим, до чого лежить ваша душа. Вам допоможуть змінити долю зараз і наступного року. З 12 по 18 грудня Раки мають всі шанси зустріти дуже важливих людей.

Нові знайомі можуть зіграти цікаву роль становленні щастя, але у майбутньому. Будьте уважні до того, що відбувається навколо вас – деякі події можуть бути доленосними.

Лев

У найближчі 7 днів вам варто переглянути багато аспектів свого життя. Вас раптово понесе у філософію та спогади минулого, але вкрай важливо не йти в це з головою. Тим більше що є всі шанси розв'язати кармічне завдання.

Тиждень буде активним, Леви зможуть встигнути багато і проявити кращі результати. Енергії може не вистачати, тож варто більше відпочивати. Це допоможе не впасти духом і не зламатися через неприємності.

Діва

Цього тижня можливі погані сни, але це лише знак, що настав час зробити щось значуще для себе або своїх близьких. Можна витратити час та гроші на зміцнення здоров'я чи огляд у лікарів, здати аналізи.

Частину коштів відкладіть на подарунки своїм близьким і вирушайте за покупками в першій половині тижня, оскільки з п'ятниці можлива метушня, тривоги, нестиковка у часі та різкі зміни планів.

Терези

Якщо цього тижня щось не виходитиме, то не гнівіть долю і не проклинайте Всесвіт. Він може бути мстивим і замість порятунку від проблем насипле на вашу голову нові випробування. Не шкодуйте про минуле і не лайте себе за помилки – подякуйте світові за досвід.

Настав час подивитися у майбутнє з оптимізмом. Зірки допоможуть відокремити важливе від непотрібного та напускного. І вам залишиться лише розставити пріоритети.

Скорпіон

Займіться простором навколо себе - він має бути спокійним і гармонійним. Негативна енергетика Меркурія та Венери може у хаосі стати небезпечною. Зробіть перестановку вдома чи роботі, проведіть генеральне прибирання.

Якщо домашні не захочуть допомагати вам, не насідайте на них і не змушуйте. А зі своїм партнером виділіть час для романтичного відпочинку.

Стрілець

Найближчими днями Стрільці зможуть знайти відповіді на багато питань. Фортуна повернеться до вас обличчям і варто пам'ятати, що успіх двічі не посміхається - будьте обережні. З'явиться шанс стати успішнішим у якійсь сфері та варто скористатися моментом, щоб не шкодувати у майбутньому.

Є ризик втратити інтерес до того, що ви любите – хобі, робота, розваги, люди. Але це тимчасове явище.

Козеріг

Намагайтеся найближчим часом діяти, щоб залучити удачу та щастя. Не розповідайте нікому про свої плани навіть якщо дуже хочеться. Розмірковуючи вголос, ви можете викликати негативну енергію.

Не варто поки що ділитися планами не лише на найближчі дні, а й на свята. Намагайтеся втілити задумане в реальність швидко і добре.

Водолій

Тиждень має бути нелегким і варто активізувати всі сили та енергію, щоб отримати бажане. А ось негатив женіть геть, фокусуйтеся на позитиві. Можливе внутрішній занепокоєння.

З 12 по 18 грудня варто більше спілкуватися з людьми, які добрі та несуть позитив, відкриті та вміють піклуватися.

Риби

Для гарного настрою та удачі Рибам варто поменше спілкуватися з зарозумілими та гордими людьми. Уважніше вибирайте співрозмовників із вашого оточення, від цього залежатиме ваш успіх. Постарайтеся знайти баланс між роботою та відпочинком.

Перевтома позначиться на вашій продуктивності. І пам'ятайте, що під лежачий камінь вода не тече – ваша бездіяльність може спричинити хвилю невдач, а мотивація просто зникне.