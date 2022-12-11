Напряжение начнет летать в воздухе: что ждет все знаки Зодиака с 12 по 18 декабря

Гороскоп на ближайшую неделю предупреждает, что ближайшие дни станут напряженными и атмосфера начнет накаляться. Планеты и звезды приготовили каждому знаку Зодиака испытания и сюрпризы.

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака с 12 по 18 декабря. Об этом информирует SlovoFraza.

Овен

Постарайтесь фильтровать всю информацию и не верить всем подряд на слово. Иначе ваша жизнь превратиться в кошмар, а избыток неприятных новостей повысит вашу тревожность, ухудшит психологическое состояние, снизит иммунитет.

Овнам стоит стать лучшей версией себя, действовать только по совести и исключить все, что может навредить здоровью - вредную пищу, алкоголь, токсичных людей, переутомление.

Телец

Вам в ближайшее время стоит вспомнить о прекрасном качестве - умении хранить секреты. Не рассказывайте ничего личного посторонним людям, иначе это будет использовано против вас. Займитесь тем, что вы уже давно откладывали на потом.

Разберитесь с невыполненными обещаниями и долгами. Это благоприятно скажется на вашей удаче, что особенно важно в конце года.

Близнецы

Добиваться поставленных целей будет сложнее из-за ослабленного Меркурия. Если будет возможность - загадайте желание во время звездопада Геминиды, оно обязательно сбудется. Самым удачным периодом станет время со вторника до пятницы.

Чтобы не навлечь на себя неприятности, постарайтесь быть добрее и научитесь забывать обиды. Месть - не самое лучшее для умного человека, поэтому сфокусируйтесь на чем-то хорошем и добром.

Рак

Если вам будет нужна помощь - обращайтесь к людям и не бойтесь заниматься тем, к чему лежит ваша душа. Вам помогут изменить судьбу сейчас и в следующем году. С 12 по 18 декабря у Раков есть все шансы встретить очень важных людей.

Новые знакомые могут сыграть интересную роль в становлении счастья, но в будущем. Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас - некоторые события могут быть судьбоносными.

Лев

В ближайшие 7 дней вам стоит пересмотреть многие аспекты своей жизни. Вас внезапно понесет в философию и воспоминания прошлого, но крайне важно не уходить в это с головой. Тем более, что есть все шансы решить кармическую задачу.

Неделя будет активная, Львы смогут успеть многое и проявить лучшие результаты. Энергии может не хватать, поэтому стоит больше отдыхать. Это поможет не упасть духом и не сломаться из-за неприятностей.

Дева

На этой неделе возможны дурные сны, но это всего лишь знак, что пора сделать что-то значимое для себя или своих близких. Можно потратить время и деньги на укрепление здоровья или осмотр у врачей, сдать анализы.

Часть средств отложите на подарки своим близким и отправляйтесь за покупками в первой половине неделе, так как с пятницы возможна суета, тревоги, нестыковка во времени и резкие изменения планов.

Весы

Если на этой неделе что-то не будет получаться, то не гневите судьбу и не проклинайте Вселенную. Она может быть мстительной и вместо избавления от проблем, насыплет на вашу голову новые испытания. Не жалейте о прошлом и не ругайте себя за ошибки - поблагодарите мир за опыт.

Пришло время посмотреть в будущее с оптимизмом. Звезды помогут отделить важное от ненужного и напускного. И вам останется лишь расставить приоритеты.

Скорпион

Займитесь пространством вокруг себя - оно должно быть спокойным и гармоничным. Негативная энергетика Меркурия и Венеры может в хаосе стать опасной. Сделайте перестановку дома или на работе, проведите генеральную уборку.

Если домашние не захотят вам помогать, не наседайте на них и не заставляйте. А со своим партнером выделите время для романтического отдыха.

Стрелец

В ближайшие дни Стрельцы смогут найти ответы на многие вопросы. Фортуна развернется к вам лицом и стоит помнить, что удача дважды не улыбается - будьте осторожны. Появится шанс стать успешнее в какой-то сфере и стоит воспользоваться моментом, чтобы не жалеть в будущем.

Есть риск потерять интерес к тому, что вы любите - хобби, работа, развлечения, люди. Но это временное явление.

Козерог

Постарайтесь в ближайшее время действовать, чтобы привлечь удачу и счастье. Не рассказывайте никому о своих планах, даже если очень хочется. Рассуждая вслух вы можете навлечь на себя негативную энергию.

Не стоит пока делиться планами не только на ближайшие дни, но и на праздники. Постарайтесь воплотить задуманное в реальность быстро и хорошо.

Водолей

Неделя предстоит нелегкая и стоит активизировать все силы и энергию, чтобы получить желаемое. А вот негатив гоните прочь, фокусируйтесь на позитиве. Возможно внутреннее беспокойство.

С 12 по 18 декабря стоит больше общаться с людьми, которые добры и несут позитив, открыты и умеют проявлять заботу.

Рыбы

Для хорошего настроения и удачи Рыбам стоит поменьше общаться с высокомерными и гордыми людьми. Внимательнее выбирайте собеседников из вашего окружения, от этого будет зависеть ваш успех. Постарайтесь найти баланс между работой и отдыхом.

Переутомление скажется на вашей продуктивности. И помните, что под лежачий камень вода не течет - ваше бездействие может вызвать волну неудач, а мотивация просто исчезнет.