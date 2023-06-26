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Наприкінці червня Землю накриє затяжна магнітна буря: названі дати ударів

Фото: Магнітні бурі наприкінці червня 2023 року (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Магнітні бурі вируватимуть на Землі наприкінці цього літнього місяця. Цього тижня на нас чекають одразу три дати магнітних ударів.

Коли на українців чекають магнітні бурі наприкінці цього місяця - читайте у матеріалі Styler.

Коли Землю накриє магнітна буря

У період з 28 по 30 червня на нас чекає затяжна магнітна буря. Удари будуть три дні поспіль. Саме в ці дати люди страждатимуть від зниження працездатності, підвищеного нервового та сильного нездужання.

Хоча потужність бурі не перевищить 3 балів, не забувайте про себе та здоров'я та подбайте про профілактику.

Найбільше від спалахів на Сонці зазвичай страждають метеозалежні люди. У такі дні вони можуть відчувати загальне нездужання, біль голови, слабкість у тілі, ломоту суглобів і запаморочення.

Як захиститися від магнітних бур

Лікарі радять дотримуватись у такі дні нормального графіка дня, повноцінно спати (не менше 7-9 годин), правильно харчуватися, більше дихати свіжим повітрям та вживати достатню кількість води.

У ці дні не займайтеся важкими фізичними навантаженнями, а інтенсивні заняття спортом замініть на легкі пробіжки або басейн.

Поліпшити стан допоможе вранці контрастний душ, прогулянка парком, відпочинок, достатня кількість води, розслаблююча ванна ввечері.

У їжі варто виключити гостру, жирну, шкідливу їжу та алкоголь. Бажано включити більше фруктів та овочів, також замініть каву зеленим або трав'яним чаєм.

Нагадаємо, що у липні очікується багато магнітних бур.

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