Наприкінці червня Землю накриє затяжна магнітна буря: названі дати ударів

Магнітні бурі вируватимуть на Землі наприкінці цього літнього місяця. Цього тижня на нас чекають одразу три дати магнітних ударів.

Коли на українців чекають магнітні бурі наприкінці цього місяця - читайте у матеріалі Styler.

Коли Землю накриє магнітна буря

У період з 28 по 30 червня на нас чекає затяжна магнітна буря. Удари будуть три дні поспіль. Саме в ці дати люди страждатимуть від зниження працездатності, підвищеного нервового та сильного нездужання.

Хоча потужність бурі не перевищить 3 балів, не забувайте про себе та здоров'я та подбайте про профілактику.

Найбільше від спалахів на Сонці зазвичай страждають метеозалежні люди. У такі дні вони можуть відчувати загальне нездужання, біль голови, слабкість у тілі, ломоту суглобів і запаморочення.

Як захиститися від магнітних бур

Лікарі радять дотримуватись у такі дні нормального графіка дня, повноцінно спати (не менше 7-9 годин), правильно харчуватися, більше дихати свіжим повітрям та вживати достатню кількість води.

У ці дні не займайтеся важкими фізичними навантаженнями, а інтенсивні заняття спортом замініть на легкі пробіжки або басейн.

Поліпшити стан допоможе вранці контрастний душ, прогулянка парком, відпочинок, достатня кількість води, розслаблююча ванна ввечері.

У їжі варто виключити гостру, жирну, шкідливу їжу та алкоголь. Бажано включити більше фруктів та овочів, також замініть каву зеленим або трав'яним чаєм.