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В конце июня Землю накроет затяжная магнитная буря: названы даты ударов

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Понедельник 26 июня 2023 09:25
В конце июня Землю накроет затяжная магнитная буря: названы даты ударов Фото: Магнитные бури в конце июня 2023 (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Магнитные бури будут бушевать на Земле в конце этого летнего месяца. На этой неделе нас ждут сразу три даты магнитных ударов.

Когда украинцев ждут магнитные бури в конце этого месяца - читайте в материале Styler.

Когда Землю накроет магнитная буря

В период с 28 по 30 июня нас ожидает затяжная магнитная буря. Удары будут три дня подряд. Именно в эти даты люди будут страдать от снижения работоспособности, повышенного нервного и сильного недомогания.

Хотя мощность бури не превысит 3 балов, не забывайте о себе и здоровье и позаботьтесь о профилактике.

Больше всего от вспышек на Солнце обычно страдают метеозависимые люди. В такие дни они могут ощущать общее недомогание, головную боль, слабость в теле, ломоту суставов и головокружение.

Как защититься от магнитных бурь

Врачи советуют придерживаться в такие дни нормального графика дня, полноценно спать (не менее 7-9 часов), правильно питаться, больше дышать свежим воздухом и употреблять достаточное количество воды.

В эти дни не занимайтесь тяжелыми физическими нагрузками, а интенсивные занятия спортом замените на легкие пробежки или бассейн.

Улучшить состояние поможет утром контрастный душ, прогулка в парке, отдых, достаточное количество воды, расслабляющая ванна вечером.

В еде стоит исключить острую, жирную, вредную пищу и алкоголь. Желательно включить больше фруктов и овощей, также замените кофе зеленым или травяным чаем.

Напомним, что в июле ожидается много магнитных бурь.

Кстати, ранее мы писали о том, как пережить резкие перепады погоды без головной боли.

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