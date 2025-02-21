Напої з канабісом. Модний тренд чи реальна користь для здоров'я?

Що відомо про напої з CBD?

Напої з CBD можуть включати ароматизовані чаї, каву, лимонади, спортивні та газовані напої. Зазвичай виробники додають канабідіол до напою за допомогою водно-масляної емульсії. В організмі він поглинається через кишечник. На етикетці завжди зазначається вміст CBD у продукті.

Маркетологи стверджують, що CBD-продукти сприяють зменшенню тривожності або покращенню роботи м'язів і суглобів під час фізичної активності. Проте, на даний момент бракує переконливих наукових доказів, які б підтверджували ці заявлені властивості CBD.

Переваги CBD-напоїв: що підтверджують дослідження?

Наразі в США єдиним препаратом на основі CBD, що має дозвіл Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA), є «Епідіолекс», який використовується для лікування епілепсії. Щодо інших препаратів, дослідження або надають слабкі докази, або демонструють ефекти, які є недостатньо вираженими та достовірними, щоб принести користь людям, які приймають їх при певних станах.

Дослідження довгострокових ефектів канабідіолу тривають і показують певні перспективи для лікування таких симптомів, як залежність від алкоголю чи наркотиків, тривога, безсоння, постійний біль.

Отже, на даний момент, згідно з результатами досліджень, CBD-напої не мають значної частини з обіцяних ефектів для здоров'я, на яку розраховують люди, вживаючи їх. Проте деякі можуть містити інші потенційно корисні інгредієнти (які також присутні в напоях без канабідіолу), зокрема додані електроліти або корисні сполуки, що містяться в чаї та каві.

Чи дає канабідіол додаткові переваги і як вони різняться залежно від інших інгредієнтів та вмісту цукру, наразі ще незрозуміло. Разом з тим, дослідження 2017 року стверджує, що кислотність напоїв може зменшити кількість CBD у порівнянні з тією, що зазначена на упаковці.

Потенційні ризики CBD-напоїв: що потрібно знати?

Споживання канабідіолу може викликати деякі побічні ефекти, особливо у високих дозах. Серед них: сухість у роті, сонливість, запаморочення, низький кров'яний тиск, при особливо високих дозах - ураження печінки.

CBD-напої та інші харчові продукти із вмістом таких алкалоїдів коноплі часто мають недостовірні дані щодо дозування. Дослідження, проведене у 2023 році, показало, що вміст канабідіолу у напоях часто відрізняється від кількості, зазначеної на маркуванні продукту. Дослідники дійшли висновку, що CBD-напої відхиляються від рекламованого вмісту більше, ніж олії.

Напої з канабідіолом часто також містять доданий цукор та ароматизатори. Олії зазвичай мають у складі менше цукру і забезпечують більш надійну дозу CBD.

Перед вживанням CBD-напоїв варто проконсультуватися з лікарем. Адже канабідіол може взаємодіяти з лікарськими засобами або дієтичними добавками, які ви вживаєте.

Як вибрати напій з CBD: корисні поради

Якщо ви все ж хочете спробувати напій з канабідіолом, не зважаючи на обмеженість доказів на користь його вживання, зверніть увагу на наступні деталі:

Переконайтеся, що напій легальний, містить менш як 0,3% ТHC або відповідає державним нормам.

Пошукайте результати тестів від зовнішньої незалежної лабораторії, що підтверджують відсутність у напої важких металів, мікробів і плісняви, а також пестицидів.

Перевірте список інгредієнтів на наявність цукру, добавок та ароматизаторів і зверніть увагу на ті, що можуть викликати у вас алергії та на які маєте непереносимість. Краще обирати варіанти з низьким вмістом цукру.

Враховуйте вміст CBD, репутацію виробника, вартість, відгуки в Інтернеті та власні смакові уподобання.

Отже, хоч на думку прихильників канабідіолу, напої з ним допомагають зняти тривогу або зменшити біль і запалення, наразі немає достатніх доказів щодо таких переваг. Крім того, CBD-напої часто мають високий вміст цукру і можуть не містити заявлений вміст канабідіолу.

Для тих, хто прагне вивчити потенційні переваги канабідіолу, олії можуть бути безпечнішими та ефективнішими формами. Перш ніж приймати будь-які продукти з канабідіолом, проконсультуйтеся з лікарем.