Наповнюємо оселю енергією або спокоєм. Як різні кольори впливають на атмосферу в домі
Колір відіграє важливу роль у створенні атмосфери нашого дому. Він здатен суттєво впливати на наш настрій і загальний стан, тому важливо обирати колірну гаму з особливою увагою. За вченням фен-шуй, кожен колір має свою енергію і може додати гармонію або дисбаланс в простір.
РБК-Україна (проект Styler) розглядає, як основні кольори впливають на атмосферу в будинку згідно з фен-шуєм.
Білий колір: символ чистоти і свіжості
Білий колір вважається символом чистоти, свіжості та нових можливостей. У фен-шуй він належить до стихії металу і може допомогти оновити енергію приміщення.
Білий додає інтер’єру відчуття простору, спокою та легкості, тому його часто використовують для кімнат, де потрібно створити атмосферу гармонії і чистоти. Його універсальність дозволяє використовувати білий у будь-яких кімнатах - від вітальні до спальні.
Ідеальні поєднання: білий можна гармонійно поєднувати з синім, жовтим та золотистими відтінками, що додасть інтер’єру більше глибини і витонченості.
Блакитний і синій кольори: гармонія і мудрість
Блакитний та синій кольори в фен-шуй символізують гармонійний розвиток, зростання і внутрішній спокій. Світлі відтінки блакитного підходять для дитячої кімнати або кабінету, створюючи атмосферу спокою і зосередженості.
Глибокі сині кольори асоціюються з мудрістю і внутрішнім самовираженням, проте надмірне їх використання може викликати смуток. Синій підходить для приміщень, де важливо налаштуватися на роздуми або відпочинок.
Ідеальні поєднання: блакитний можна комбінувати з білим, сірим або зеленим для створення спокійної атмосфери.
Жовтий колір: енергія радості і тепла
Жовтий колір вносить у будинок енергію радості, тепла і комфорту. Він ідеально підходить для тих приміщень, де не вистачає природного світла, адже жовтий відтінок компенсує його нестачу і піднімає настрій.
У фен-шуй жовтий асоціюється з елементом землі, що допомагає створити стабільність та впевненість у житті. Цей колір ідеально підходить для кухні, дитячої або вітальні, де важливо створити теплу і дружню атмосферу.
Ідеальні поєднання: жовтий гарно поєднується з білим, червоним та сірим кольорами, які врівноважують його теплоту.
Жовтий колір чудово пасує до інтер'єру кухні (фото: Freepik.com)
Червоний колір: енергія вогню і динаміки
Червоний колір у фен-шуй асоціюється з елементом вогню, який може бути як джерелом енергії, так і викликати агресію при надмірному використанні.
Червоний колір активує енергію простору, сприяє підвищенню апетиту і стимулює діяльність, тому він добре підходить для обідніх зон або віталень. Однак важливо використовувати його з обережністю, щоб уникнути надлишку вогненної енергії.
Ідеальні поєднання: червоний чудово поєднується з жовтим та зеленим кольорами, які врівноважують його активність.
Рожевий колір: романтика і ніжність
Рожевий колір асоціюється з романтикою, чуттєвістю та ніжністю. У фен-шуй рожевий допомагає створити м’яку та затишну атмосферу, сприяючи гармонії у стосунках. Він ідеально підходить для спалень та місць відпочинку.
Важливо не перестаратися з використанням рожевого, щоб приміщення не виглядало надто "солодким".
Ідеальні поєднання: рожевий найкраще поєднується із зеленим, бежевим або персиковим кольорами, створюючи теплу і приємну атмосферу.
Зелений колір: баланс і відновлення
Зелений колір у фен-шуй символізує зростання, гармонію і відновлення сил. Він допомагає заспокоїти нервову систему і сприяє внутрішній рівновазі.
Зелений ідеально підходить для спалень, кухонь і дитячих кімнат, де важливо створити атмосферу спокою і релаксації. Він також додає приміщенню природної свіжості, нагадуючи про зв'язок з природою.
Ідеальні поєднання: зелений гармонійно поєднується з золотистими, блакитними та червоними відтінками, що допомагає створити відчуття рівноваги і затишку в домі.
Зелений колір буде мати добрий вигляд у спальні (фото: Freepik.com)
Сірий колір: концентрація і елегантність
Сірий колір в інтер'єрі сприяє концентрації, спокою та чіткості мислення. У фен-шуй він допомагає стабілізувати енергію простору і додає йому елегантності.
Сірий особливо підходить для робочих кабінетів, передпокою або вітальні. Однак його варто поєднувати з яскравішими кольорами, щоб уникнути відчуття холодності або занадто формального стилю.
Ідеальні поєднання: сірий добре комбінується з білим, жовтим або синім кольорами, що додає йому більше теплоти і привабливості.
Фіолетовий колір: благородство і духовність
Фіолетовий колір у фен-шуй символізує духовність, багатство і внутрішнє зростання. Його варто використовувати в міру, адже насичені фіолетові відтінки можуть бути занадто інтенсивними.
Світлі відтінки фіолетового, такі як лавандовий, ідеально підходять для зон медитації та релаксації, сприяючи внутрішньому спокою і гармонії.
Ідеальні поєднання: фіолетовий добре поєднується із зеленим, що створює атмосферу рівноваги та розслабленості.
Помаранчевий колір: енергія і спілкування
Помаранчевий колір наповнює простір енергією, оптимізмом і радістю. Він ідеально підходить для місць, де важливо підтримувати активне спілкування та життєрадісність, таких як кухня, вітальня або дитяча кімната. Помаранчевий також стимулює творчість та підвищує мотивацію.
Ідеальні поєднання: помаранчевий добре поєднується із зеленим та бежевим кольорами, створюючи динамічну і затишну атмосферу.
Бадьорий помаранчевий колір підійде до дитячої кімнати (фото: Freepik.com)
Коричневий і бежевий: стабільність і захист
Коричневий і бежевий кольори у фен-шуй символізують стабільність, надійність і захист. Вони допомагають створити теплу і комфортну атмосферу, але важливо не використовувати їх надмірно, щоб не придушити активність та амбіції.
Ці відтінки підходять для спалень, віталень і кухонь, де потрібна атмосфера затишку.
Ідеальні поєднання: бежевий і коричневий гармонійно поєднуються з блакитними відтінками, що додає свіжості і балансу інтер’єру.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Spruse, Apartment Therapy, Martha Stewart.