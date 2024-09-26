Наполняем жилье энергией или спокойствием. Как разные цвета влияют на атмосферу в доме

Цвет играет немаловажную роль в создании атмосферы нашего дома. Он способен оказывать существенное влияние на наше настроение и общее состояние, поэтому важно выбирать цветовую гамму с особым вниманием. По учению фэн-шуй, каждый цвет имеет свою энергию и может добавить гармонию или дисбаланс в пространство квартиры.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает, как основные цвета влияют на атмосферу в доме согласно фэн-шую.

Белый цвет: символ чистоты и свежести

Белый цвет считается символом чистоты, свежести и возможностей. В фэн-шуй он относится к стихии металла и может помочь обновить энергию помещения.

Белый придает интерьеру чувство простора, покоя и легкости, поэтому его часто используют для комнат, где нужно создать атмосферу гармонии и чистоты. Его универсальность позволяет использовать белый в любых комнатах - от гостиной до спальни.

Идеальные сочетания: белый можно гармонично сочетать с синим, желтым и золотистыми оттенками, что придаст интерьеру больше глубины и изящества.

Голубой и синий цвета: гармония и мудрость

Голубой и синий цвета в фэн-шуй символизируют гармоничное развитие, рост и внутреннее спокойствие. Светлые голубые оттенки подходят для детской комнаты или кабинета, создавая атмосферу покоя и сосредоточенности.

Глубокие синие цвета ассоциируются с мудростью и внутренним самовыражением, однако чрезмерное их использование может вызвать уныние. Синий подходит для помещений, где важно настроиться на размышления или отдых.

Идеальные сочетания: голубой можно комбинировать с белой, серой или зеленой гаммой для создания спокойной атмосферы.

Желтый цвет: энергия радости и тепла

Желтый цвет вносит в дом энергию радости, тепла и уюта. Он идеально подходит для тех помещений, где не хватает природного света, ведь желтый оттенок компенсирует его недостаток и поднимает настроение.

В фэн-шуй желтый ассоциируется с элементом земли, что помогает создать стабильность и уверенность в жизни. Этот цвет идеально подходит для кухни, детской или гостиной, где важно создать тёплую и дружескую атмосферу.

Идеальные сочетания: желтый хорошо сочетается с белым, красным и серым цветами, уравновешивающими его теплоту.

Желтый цвет отлично подходит к интерьеру кухни (фото: Freepik.com)

Красный цвет: энергия огня и динамики

Красный цвет у фэн-шуй ассоциируется с элементом огня, который может быть как источником энергии, так и вызывать агрессию при чрезмерном использовании.

Красный цвет активирует энергию пространства, способствует повышению аппетита и стимулирует деятельность, поэтому хорошо подходит для обеденных зон или гостиных. Однако важно использовать его с осторожностью, чтобы избежать излишка огненной энергии.

Идеальные сочетания: красный прекрасно сочетается с желтым и зеленым цветами, уравновешивающими его активность.

Розовый цвет: романтика и нежность

Розовый цвет ассоциируется с романтикой, чувственностью и нежностью. В фэн-шуй розовый помогает создать мягкую и уютную атмосферу, способствуя гармонии в отношениях. Он идеально подходит для спален и отдыха.

Важно не переусердствовать с использованием розового, чтобы помещение не выглядело слишком "сладким".

Идеальные сочетания: розовый лучше всего сочетается с зеленым, бежевым или персиковым цветом, создавая теплую и приятную атмосферу.

Зеленый цвет: баланс и восстановление

Зеленый цвет в фэн-шуй символизирует рост, гармонию и восстановление сил. Он помогает успокоить нервную систему и способствует внутреннему равновесию.

Зелёный идеально подходит для спален, кухонь и детских комнат, где важно создать атмосферу покоя и релаксации. Он также добавляет помещению природной свежести, напоминая о связи с природой.

Идеальные сочетания: зеленый гармонично сочетается с золотистыми, голубыми и красными оттенками, что помогает создать ощущение равновесия и комфорта в доме.

Зеленый цвет будет хорошо выглядеть в спальне (фото: Freepik.com)

Серый цвет: концентрация и элегантность

Серый цвет в интерьере способствует концентрации, спокойствию и четкости мышления. В фэн-шуй он помогает стабилизировать энергию пространства и придает ему элегантность.

Серый особенно подходит для рабочих кабинетов, прихожей или гостиной. Однако его следует сочетать с более яркими цветами, чтобы избежать ощущения холодности или слишком формального стиля.

Идеальные сочетания: серый хорошо сочетается с белым, желтым или синим цветами, что придает ему больше теплоты и привлекательности.

Фиолетовый цвет: благородство и духовность

Фиолетовый цвет в фэн-шуй символизирует духовность, богатство и внутренний рост. Его следует использовать в меру, ведь насыщенные фиолетовые оттенки могут быть слишком интенсивными.

Светлые фиолетовые оттенки, такие как лавандовый, идеально подходят для зон медитации и релаксации, способствуя внутреннему покою и гармонии.

Идеальные сочетания: фиолетовый хорошо сочетается с зеленым, что создает атмосферу равновесия и расслабленности.

Оранжевый цвет: энергия и общение

Оранжевый цвет наполняет простор энергией, оптимизмом и радостью. Он идеально подходит для мест, где важно поддерживать активное общение и жизнерадостность, таких как кухня, гостиная или детская. Оранжевый стимулирует творчество и повышает мотивацию.

Идеальные сочетания: оранжевый хорошо сочетается с зеленым и бежевым цветом, создавая динамичную и уютную атмосферу.

Бодрый оранжевый цвет подойдет детской комнате (фото: Freepik.com)

Коричневый и бежевый: стабильность и защита

Коричневый и бежевый цвета в фэн-шуй символизируют стабильность, надежность и защиту. Они помогают создать тёплую и комфортную атмосферу, но важно не использовать их чрезмерно, чтобы не подавить активность и амбиции.

Эти оттенки подходят для спален, гостиных и кухонь, где нужна атмосфера уюта.

Идеальные сочетания: бежевый и коричневый гармонично сочетаются с голубыми оттенками, что придает свежести и баланса интерьеру.