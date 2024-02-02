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"Наполягала, щоб не забирали в тил". Бойова медикиня залишалась на фронті до восьмого місяця вагітності

Юлія Романенко перебувала на фронті на останніх місяцях вагітності (фото: особистий архів Юлії Романенко)
Автор: Василина Копитко

Бойовий медик Юлія Романенко із 67 омбр ДУК продовжувала рятувати своїх побратимів на лінії фронту, перебуваючи на восьмому місяці вагітності.

Історією медика ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію БФ "Повернись живим" у Facebook.

Історія бойового медика Юлії Романенко

"Я продовжувала брати участь в евакуації. Навіть наполягала, щоб мене не забирали в тил, незважаючи на обставини", - розповідає Юлія.

Її чоловік - теж бойовий медик. Пара познайомилась ще під час навчання, а згодом пліч-о-пліч проходили крізь пекло війни.

"Дізнатись про вагітність було для нас подарунком. Це було відчуття неймовірного щастя та ейфорії", - зізнається жінка.

Навіть після того, як на другому місяці вагітності її частину дислокували під Бахмут, вона вирішила не залишати службу. 

Перший поштовх дитини Юлія відчула в зоні бойових дій. А 29 грудня, в день масованої атаки на Україну, жінка народила дівчинку, яку назвали Ліна, на честь видатної української письменниці Ліни Костенко.

Юлія зізнається, що сподівається, коли вона вийде з декретної відпустки - війна закінчиться, а її дитина зростатиме в мирній країні.

Юлія перебувала на лінії фронту навіть під час вагітності (фото: особистий архів Юлії Романенко)

БФ "Повернись живим" також зазначив, що їхній фонд передав для 67 механізованої бригади, де служить Юлія Романенко, допомогу на суму понад 52 млн грн. А також закликав українців надалі донати на допомогу армії.

Раніше ми ділились фотографіями того, як розважаються наші розвідники на лінії фронту у перерві між бойовими виходами.

Читайте також про те, як 7 легіонерів розбили майже 60 окупантів.

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